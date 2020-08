Fakticky se hráči středočeského celku vrátili do práce už ve středu. Ještě před prvním společným tréninkem totiž musejí absolvovat povinné fyzické testy, které budou na programu i ve čtvrtek.

Pak už ale začne příprava na hřišti. Její součástí bude i jedno přípravné utkání, ve kterém příbramští fotbalisté doma přivítají druholigovou Duklu Praha.

Cíl je jasný! Co možná nejlépe se připravit na start nového ročníku, který odstartuje 21. srpna páteční televizní předehrávkou. Zbytek zápasů pak proběhne v následujících dvou dnech. „Je to krátká doba, ale věřím, že nám to bude stačit na to, abychom se dobře připravili,“ konstatoval trenér Pavel Horváth pro klubovou televizi.

Tradice zůstala neporušena

Příbram zahájí sezonu – dalo by se říct tradičně - domácím zápasem proti Teplicím. Oba tito soupeři se v úvodním kole soutěže střetnout u Litavky už potřetí za sebou. Rozhodl o tom středeční losovací aktiv nejvyšší soutěže.

Hrát se bude pravděpodobně v sobotu, která zůstává dnem určeným pro domácí zápasy Středočechů (výkop v 17 hodin), ale přesné termíny a začátky utkání se mohou měnit dle požadavků televizních přenosů.

Hned v dalším kole čeká mužstvo duel na trávníku mistrovské Slavie. Druhé pražské "S" se v Příbrami představí v kole pátém, v devátém dorazí ke středočeskému derby Mladá Boleslav a souboj s Plzní se u Litavky uskuteční na závěr podzimní v kole číslo patnáct.

Plán letní přípravy 1. FK Příbram

5. - 6. srpna: fyzické testy fotbalistů

7. srpna: start letní přípravy

15. srpna: přátelské utkání 1.FK Příbram - FK Dukla Praha (stadion Na Litavce, výkop v 17 hodin)

21 - 23. srpna: 1. kolo FORTUNA:LIGY 1. FK Příbram – FK Teplice