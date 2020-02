Zdálo se, že jeho dny u Litavky jsou sečteny. Obránce Marek Kodr, podobně jako Martin Zeman, Roman Květ a Marek Boháč, nezahájil s A mužstvem Příbrami zimní přípravu a dostal svolení hledat si nové angažmá. Nové útočiště posléze našel v Opavě, kde absolvoval převážnou část přípravy a svými výkony zaujal trenérský štáb natolik, že měl na jaře ve slezském klubu psát další kapitolu své fotbalové kariéry.

Zvrat. Marek Kodr odehrál v dresu Opavy i tři utkání v přípravě. Z přestupu ale sešlo a vrátil se tak do Příbrami. | Foto: Deník / Petr Widenka

Nakonec ale nastal zvrat a nestane se tak. A to přesto, že podle informací Deníku chybělo doladit už jen detaily Kodrova přesunu do Slezska. Měl se tam stát náhradou za Jaroslava Svozila, který během zimní pauzy odešel do Baníku Ostrava. „O Marka Kodra jsme měli zájem. Navzdory původní ústní dohodě se ho ale Příbram rozhodla neuvolnit,“ konstatoval na stránkách opavského klubu sportovní manažer Alois Grussmann.