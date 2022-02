Byl to hodně emotivní zážitek. Eriksen, který se podruhé narodil, se vrátil na hřiště v den svých 30. narozenin. V přípravném utkání za londýnský klub z Premier League odehrál proti Southendu hodinu a asistencí se podílel na vítězství 3:2. Sám mohl i skórovat.

Fotbalový zázrak. Eriksen se po zástavě srdce vrací, bude hrát za Brentford

"Christian ve své nejlepší formě umí dirigovat hru. Volí správné přihrávky a je hrozbou pro soupeře. K tomu výborně zahrává standardní situace. Je to hráč, kterému můžete dát míč a on vyřeší všechny problémy, které má před sebou. Do klubu přinese také zkušenosti z vrcholového fotbalu. Věřím, že bude mít velký vliv jak v kabině, tak na hřišti," vítal Eriksena na palubě kouč nováčka anglické ligy Thomas Frank.

? Happy birthday @ChrisEriksen8



What a present as well with an hour and an assist on his return to action this afternoon ??#BrentfordFC pic.twitter.com/HJXj1Zfah7 — Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022

Eriksen prodělal srdeční zástavu 12. června během úvodního utkání Dánů na Euru proti Finsku a život mu zachránil až včasný zákrok lékařů na hřišti. Kvůli voporovanému kardiover-defibrilátoru musel následně rozvázat angažmá v Interu Milán.

V lednu podepsal smlouvu s Brentfordem do konce sezony. Dánský záložník se chce vrátit i do reprezentace. Jeho snem je účast na letošním světovém šampionátu v Kataru. Teď je k tomu zase o kousek blíž.

"Chci hrát zase fotbal a dokázat, že to byla jen jednorázová záležitost. Sním o tom, že se vrátím do reprezentace," hlásil Eriksen hned jak se vylízal z nejhoršího a začal individuálně trénovat.

Nyní se podle svých slov cítí dokonce líp než před srdečním kolapsem. "Posledních šest měsíců jsem měl čas na sobě pracovat, takže teď jsem možná v lepší kondici než předtím. Chybí jen ta zápasová praxe. Nevidím důvod, proč bych se nemohl vrátit na stejnou úroveň," svěřila se bývalá hvězda Tottenhamu v nedávném rozhovoru pro BBC.