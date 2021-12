„Je neuvěřitelné, že jsem tady znovu. Před dvěma lety jsem myslel, že už je to naposledy. Klíčem bylo vítězství na Copě América,“ neskrýval Messi překvapení při ceremoniálu. Rodák z Rosaria tak navázal na triumfy z let 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 a 2019, na druhém místě za sebe nechal polského kanonýra Roberta Lewandowského, třetí skončil italský záložník Jorginho.

Messi získal rekordní sedmý Zlatý míč, Ronaldo skončil až šestý

Vítězství Messiho, při kterém nasbíral na základě hlasování novinářů z celého světa o třiatřicet bodů více než Lewandowski ale vzbudilo vlnu nesouhlasných hlasů. „Každý ví a všichni se shodneme na tom, že loni jsi měl vyhrát. Doufám, že ti dají Zlatý míč 2020,“ prohlásil fotbalista Paris St. Germain na adresu Lewandowského, jenž alespoň získal trofej pro nejlepšího útočníka světa.

Vlna kritiky

Jen namátkou – polský šutér získal v roce 2021 tolik ceněný titul v německé bundeslize, v klubu nastřílel během 42 zápasů 53 branek a byl hlavním motorem Bayernu Mnichov. To Messimu se sice v létě povedlo dovést Argentinu jako kapitán k prvnímu triumfu – vítězství v Copě Américe, k tomu se i čtyřiatřicetiletý štírek dočkal vítězství ve Španělském poháru před odchodem do Paříže. Při vší úctě se ale mistrovství Jižní Ameriky k evropské obdobě porovnávat nedá.

Čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů za rok 2021 nastřílel v klubových barvách 32 branek, tedy o 21 méně než polský útočník.A to je sakra velký rozdíl. „Po této volbě už světu nerozumím. S veškerým respektem k Lionelu Messimu, nikdo si to nezasloužil tolik jako Lewandowski. To, že nevyhrál Robert, je pro mě nepochopitelné,“ vyjádřila například německá legenda Lothar Matthäus.

Další ocenění pro Schickovu parádu? Trefa proti Skotsku se uchází o gól roku

V ještě rýpavějším duchu si ulevil například bývalý norský reprezentant Jan Aage Fjörtoft „Lewandowski právě vstřelil 63 branek za rok, vyvinul nejlepší lék proti covidu, vyhrál Ligu mistrů, senzačně zvítězil s Polskem na mistrovství věta. Messi získal Zlatý míč,“ napsal Fjörtoft na svém twitterovém účtu.

Messi je skutečně jedním z nejlepších, možná i tím nejlepším hráčem historie. Nevytváří ale okolo něj společnost falešný kult nepřekonatelného hrdiny?