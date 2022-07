Svitková přede dvěma lety odešla z pražské Slavie do West Hamu. Po vypršení smlouvy přestoupila do jednoho z nejlepších klubu světa Chelsea. Při podpisu tříleté smlouvy se nová posila dočkala vekolepého přestavení. „Realita předčila mé očekávání. Opravdu jsem si připadala jako filmová hvězda. U žen používají stejný postup i záběr jako u představování posil mužského celku. Je vidět, že ženský fotbal v Anglii je jednoduše pojem. Jsem ráda, že jsem toho součástí,“ řekla česká posila klubu ze Stamford Bridge v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která čtyřnásobnou nejlepší českou fotbalistku roku zastupuje.

Jak dlouhý a intenzivní byl zájem Chelsea?

S klubem jsem v kontaktu prakticky poslední 4 roky. Poprvé přišla nabídka na přestup ještě za působení ve Slavii, nicméně v polovině sezony se mi ve skvěle rozjetém ročníku odcházet jednoduše nechtělo, v létě mě pak neuvolnila Slavia. Vyšel až transfer do West Hamu, nyní se tedy do jisté míry uzavírá několikaletý kruh.

Berete to zpětně tak, že neúspěch původního zájmu klubu byl vlastně pozitivem, protože jste si ve West Hamu stačila udělat skvělé jméno přímo v Anglii?

Celý život se řídím heslem, že co se má stát, se taky stane. Je těžké odhadovat, jak by se vyvíjela moje kariéra v případě přesunu ze Slavie rovnou do Chelsea, každopádně nyní přicházím jako lepší a zkušenější hráčka. West Ham je skvělým klubem, za šanci vyzkoušet si v jeho dresu anglický fotbal budu vždy vděčná. Nicméně pořád je to v rámci ženského fotbalu klub, kde můžete překvapit. Zatímco v Chelsea jednoduše musíte vítězit. Mezikrok mezi českým prostředím a velkoklubem nejvyššího formátu byl určitě přínosný.

Jak budete na West Ham vzpomínat?

Vždy jen v dobrém. Sportovně se nám dařilo, v lize jsme poprvé v historii skončily v první polovině tabulky, hrály jsme semifinále FA Cupu, premiérově jsme porazily např. Manchester City. Klub se o mě skvěle postaral i v momentě, kdy jsem byla 5 měsíců zdravotně mimo. Naučila jsem se navíc hrát na nové pozici a věřím, že i tato větší univerzálnost se mi nyní bude hodit.

'It's my dream. My dream's come true.' ?@Svitkova10 is a Blue! ? pic.twitter.com/bNdWrI8h9d — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) July 5, 2022

Na jakou pozici přicházíte do Chelsea?

Na tradiční střední zálohu nebo na kraj, který jste hrála právě ve West Hamu? Uvidíme. Přirozeněji se nadále cítím ve středu, ale jsem připravena hrát tam, kde dokážu týmu nejvíce pomoct.

Ženský tým Chelsea jste potkávala jako soupeře, celou scénu sledujete. Na co se vlastně můžete nejvíce těšit?

Především na šanci zahrát si opět Ligu mistryň, Chelsea má navíc obrovskou ambici celou soutěž vyhrát. Těším se na kvalitu v každém tréninku i na skvělou atmosféru. Ženský tým už dokázal vyprodat Stamford Bridge, na druhou stranu kompletnímu přesunu na hlavní stadion z Kingsmeadow se vedení týmu brání. Současný stadion totiž sice pojme jen 4 tisíce fanoušků, ti ale vytváří fantastickou a bouřlivou kulisu.

Jak byste charakterizovala současný tým Chelsea a na které spoluhráčky se speciálně těšíte?

Je to podobné jako u mužského týmu v tom smyslu, že se jedná o národnostní mix s reprezentantkami jednotlivých zemí prakticky na všech pozicích. Těším se obrovsky a jmenovat bych mohla prakticky celou soupisku. Z těch nejznámějších jmen jsou to určitě nejlepší střelkyně Samantha Kerr, nejlepší hráčka Evropy Pernille Harder nebo Fran Kirby, což je opravdu někdo jako ženský fotbalový Messi.

Co vás nyní před startem sezony čeká?

Už máme individuální tréninkový plán, příprava startuje 25. července. Komunikace je na vysoké úrovni, veškerá data z individuální přípravy jsou okamžitě vyhodnocována a jsme v pravidelném kontaktu s realizačním týmem. Je to neskutečně fungující systém.

Our newest Blue. ? pic.twitter.com/GR3Qy2bxkB — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) July 5, 2022

O tom svědčí i vaše představení, na kterém byl přítomen početný tým z mediálního a marketingového oddělení.

Viděla jsem, jak velkolepě byly představeny předchozí posily, ale realita ještě předčila mé očekávání. Opravdu jsem si připadala jako filmová hvězda. Každopádně mi lidé z klubu vysvětlovali, že u žen používají stejný postup i záběr jako u představování posil mužského celku. Je vidět, že ženský fotbal v Anglii je jednoduše pojem. Jsem ráda, že jsem toho součástí.