Vloni zažili podobnou situaci. Rovněž vypadli v předkole Ligy mistrů, tehdy s dánským Midtjyllandem. Tentokrát s maďarským Ferencvárosem Budapešť. „Letos to bolí víc,“ přiznal Jindřich Trpišovský, trenér fotbalové Slavie. A také muž, který pomohl klubu z Edenu vydělat velké peníze. Zaprvé se kasírovalo v evropských pohárech, zadruhé za přestupy do zahraničí.

Abdallah Sima během utkání v Opavě | Foto: Deník

Po Midtjyllandu se do Anglie pakoval Vladimír Coufal, Slavia tehdy vydělala téměř 170 milionů korun, čímž částečně zamázla ztrátu, kterou jí přinesl krach při snaze o Ligu mistrů. Letos je to podobné, proto by se nějaký ten dobrý kšeft hodil.