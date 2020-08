Vždyť Messi by tolik nezářil bez Iniesty, Xaviho. Ronaldo bez Benzemy či Modriče. Maradona bez Valdana. Pelé bez Garinchy a dalších a dalších. Kanga rozhodně nesahá jmenovaným ani po paty, přesto se na hřišti (s výjimkou posledních týdnů letošní sezony) chová jako sobec.

Už legendou je jeho výpad proti tehdy šestnáctiletému Adamu Hložkovi. Bažant Gabonské hvězdě při zápase nepřihrál a dostal vynadáno. Jenže nejen na trávníku, slovní útok pokračoval i v šatně. Kanga byl Spartou suspendován na jeden zápas, oficiálně za porušení týmového kodexu.

Že by se polepšil? Maximálně epizodně, což potvrzuje jeho chování ve chvílích, kdy s letenským klubem rokoval prostřednictvím agenta o nové smlouvě. Jednání to byla neúspěšná, záložník v české lize nebude pokračovat. Vrací se do Crvene Zvezdy Bělehrad, odkud do Prahy přišel na začátku roku 2018.

Na konec pražského dobrodružství se však ještě předvedl. V instagramové debatě se spoluhráčem Srdjanem Plavšičem se na začátku tohoto týdne pustil do sportovního ředitele Tomáše Rosického. „Problém je v kanceláři Sparty,“ pronesl. Jinak si klubu nevšímal, společně s agentem přestali před pár dny komunikovat. V tu chvíli bylo jasné, že je konec jeho angažmá.

Je to však škoda? Pro ligu ano. Kanga je kontroverzní, výrazná postava. Hvězda soutěže, to bezpochyby. Ale pro Spartu? „Chtěl bych každého dobrého hráče,“ prohlásil na jeho adresu v průběhu jara kouč Václav Kotal. Ano, Kanga je sakra kvalitní player, jenže má i své druhé já. Jak už bylo zmíněno na začátku, není to zrovna kolektivní borec.

Navíc je velmi drahý, s platem 2,1 milionu měsíčně patří mezi ligovou špičku. K tomu chtěl kontrakt nyní ještě vylepšit. Sparta souhlasila, ale nabídla jen roční dohodu s následnou opcí. Na tom a na negativním výsledku je znát, že Rosický s Kotalem by sice Kanga rádi udrželi, ale rozhodně ne za každou cenu.

Proti silným: Nula

A není se co divit. Hráč kalibru malého Gabonce měl ukázat za dva a půl roku v české soutěži víc. Víc než precizní proměňování penalt, herní sebevědomí. Kanga totiž měl být víc vidět (a tím Spartě pomoci) v klíčových duelech. Ne proti Příbrami či Českým Budějovicím (se vší úctou), ale ve srovnání se Slavií a Plzní.

Jenže v těch chvílích zapadl. V lize byl u jediného vítězství nad Plzní v březnu 2019, derby se Slavií nevyhrál ani jednou. Jeho produktivita v těchto šlágrech rovněž nebyla příliš oslnivá. V poslední sezoně nezapsal proti arcirivalům gól ani nahrávku. Sterilní byl ostatně ve všech duelech ve skupině o titul.

A to je na hvězdu málo.