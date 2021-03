Monza je překrásné město, které vzbuzuje ve spoustě turistů zájem hlavně díky historickým památkám a přitahuje ročně tisíce fanoušků motorsportu. Ve fotbalovém prostředí to rozhodně růžové není, tedy aspoň co se historie týče. Červenobílý klub hrál nejvýše Serii B, ale spíše býval (krátkodobou) hračkou pro byznysmeny.

Místo úspěchů přišly pády. Na hřišti i mimo něj. Na počátku nového století spadlo místní Calcio až do čtvrté nejvyšší soutěže a klub začaly trápit finanční potíže. Ty došly tak daleko, že v roce 2004 byl vyhlášen bankrot a fotbalový tým přestal existovat.

Klub tehdy zachrání podnikatel Gianbattista Begnini a dává mu nový název: Associazione Calcio Monza Brianza. Avšak neuběhlo ani jedenáct let a celá situace se opakovala znovu. Další bankrot, okořeněný o absolutní vyloučení z federace.

Ale zkuste zničit fotbal v Itálii. To nejde. V konkurzní dražbě jej v roce 2015 získal šíbr Nicola Colombo. Tým obrodil, dostal do třetí ligy…

Potom přišla - podle místních příznivců - osudová „salvezza“, neboli spása. Kontrolu nad klubem převzal kontroverzní (jedněmi zbožňovaný, jinými nenáviděný) Silvio Berlusconi. Čtyřiaosmdesátiletý italský bohém, podnikatel a bývalý předseda vlády už za sebou jednu fotbalovou misi má. Přes tři dekády mu totiž patřil slavný AC Milán, se kterým slavil největší úspěchy v klubové historii (mj. tři vítězství v Lize mistrů, pozn. aut.).

A tak se v roce 2018 rozhodl pro koupi dalšího AC, tentokrát podstatně menšího – Monzy.

Berlusconi: Radím, gratuluji

Ve městě se začaly dít velké věci. Berlusconi jmenoval kompletně nové vedení klubu, které posílil například Adrian Galliani, rodák z Monzy a exředitel Milána, nebo bývalý italský záložník Christian Brocchi, nový trenér mužstva.

Mimo jiné také zainvestoval do hráčského materiálu a za dva roky se dostavilo kýžené ovoce. Místní „chlapci“, jak je týmu přezdíváno, se konečně vrátili do druhé ligy. A před letošním ročníkem stanovili bossové jednoznačný úkol: postup do elitní soutěže!

„Dělám s hráči a trenérem to, co jsem vždy dělal v Miláně. Stále jsem s nimi v kontaktu, radím jim, gratuluji jim za výkony na hřišti, a když je to potřeba, doplním nějaké poznámky,“ usmíval se Berlusconi. Bohatý senior, jenž získal miliony od Číňanů, zkrátka ví, jak zajistit sobě i klubu úspěch.

Aktuálně se Monza nachází na druhé příčce Serie B a přestupy provedené již před začátkem sezony jasně napověděly, že červenobílí letí za dalším postupem. Do obrany koupili zkušeného beka se zkušenostmi z Bundesligy Giulia Donatiho, do útoku zase přišel dánský snajpr Christian Gytkjaer, který loni válel v dresu polského Lechu. Kanonýra zase našla v Chorvatsku.

Největší ohlasy však vyvolaly poslední dva přestupy, které lze označovat za klíčové. Prvním z nich je nákup záložníka s ghanskými předky Kevina-Prince Boatenga, který v posledních letech působil ve Fiorentině, Istanbulu či slavné Barceloně a vysloužil si tak nálepku cestovatele. Bývalý německý reprezentant zatím zaznamenal v šestnácti zápasech čtyři branky.

Už napravený Balotelli?

Dalším věhlasným jménem na soupisce je Mario Balotelli, jedna z nejkurióznějších postav ve fotbalovém světě. Třicetiletý útočník proslavený kromě angažmá v Manchesteru City také svými častými výstřelky, přestoupil do Monzy v prosinci uplynulého roku a při svém debutu ihned skóroval.

„Potřebuje nějaký čas. Ale můžu potvrdit, že na sobě maká a hubne. Dostáváme Maria do formy,“ ujistil novináře ředitel Galliani.

Italský rebel dostal po několika nepovedených štacích další šanci, dle vedení klubu možná poslední. „Pořádně jsem mu promluvil do duše. Řekl jsem mu, že tohle je jeho poslední, absolutně poslední šance,“ řekl již zmiňovaný ředitel klubu pro deník La Gazzetta dello Sport.

Balotelli přijal s chutí nižší kontrakt a jeho příchod kvitoval také šéf Berlusconi. Ten ho pamatuje z angažmá v AC Milán, kde o něm tehdy pronesl, že jeho výkony připomínají „zkažené jablko“.

Jejich cesta druhou ligou započala výborně…

Navíc se činovníci z Monzy nechali slyšet, že v případě posunu do první ligy zabojují na trhu o francouzského šikulu Francka Ribéryho, kterému po sezoně končí smlouva ve Fiorentině. „Myšlenka, že by se nám ho podařilo získat do Monzy, vychází z hlubokého přátelství mezi ním a Boatengem,” uvedl Berlusconi.

„Jsme si vědomi toho, že on, pan majitel, hráči a v první řadě fanoušci místo slova „když“ slyší „až“,“ uvedl trenér týmu Brocchi. Takže v překladu: ambiciózní mančaft ze severu Itálie musí hrát příští rok s těmi nejlepšími. Pak by mohl mít další hvězdu a celá Itálie by příběh Monzy vnímala zase o trochu víc.