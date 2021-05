Tahle kometa sezony totiž v neděli večer neproměnila už čtvrtou v kariéře. Karvinský brankář Vladimír Neuman jeho pokus zastavil. Čtyřka nezdarů není nic výjimečného. Vždyť i Pavel Horváth, nejčastější exekutor v ligové historii, jich zahodil sedm. Jenže je tu malý háček. Sedm z dvaačtyřiceti.

A Kuchta kopal proti Karvinským teprve čtvrtou… „Sám na ni nechtěl jít, ale tým ho k tomu tlačí,“ prozradil trenér Jindřich Trpišovský.

Důvod? Jednoduchý. Kuchta vede se čtrnácti zásahy tabulku střelců, mančaft by rád vedle mistrovské trofeje urval i korunu pro krále kanonýrů.

„Radil jsem mu, ať na penaltu radši nechodí, ale kluci ho nutili. Říkali, že je útočník, a ti musí proměňovat i penalty,“ prozradil Trpišovský, co se v týmu řešilo před utkáním. „Nakonec jsme se domluvili, že určeni budou jiní hráči, ale pokud to vyplyne ze hry a on si bude věřit, půjde.“

Stalo se. Výsledek byl však stejný jako v minulosti. Kuchta zaváhal už jednou při angažmá v Bohemians, stejně se mu vedlo v dresu Slovácka. Ve Slavii neuspěl již dvakrát. V lednovém střetu s Olomoucí aspoň míč vyražený gólmanem Alešem Mandousem vrátil pohotově do sítě.

To se však nepočítá jako branka z pokutového kopu. Stejně jako se tenistovi nezapisuje eso, když sok byť pouze lízne míček letící z jeho servisu.

Matějovský? Konec

Kuchta není jediným špičkovým hráčem s penaltovým mindrákem. V české lize se mu vyrovná minimálně jeden. Ostatně nyní spolu drží rekord, když zahodili právě čtyři pokusy v řadě, jak upozornil statistický twitterový účet CSfotbal.

Tím druhým je Marek Matějovský, bývalý reprezentant, kapitán Sparty, záložník, jenž si zahrál Premier League a ještě v devětatřiceti válí za Mladou Boleslav.

Elegantní středopolař předvedl sérii hrůzy v ligových začátcích, když působil poprvé v Mladé Boleslavi. První tři pokusy proměnil, ale poté jako když utne. Poslední zahodil v říjnu 2007 proti Liberci. „Pokazil jsem klukům zápas,“ kál se tehdy po prohře 0:2. Od té doby už se k pokutovému kopu nepostavil.

Jak se k traumatu postaví forvard Kuchta?

Souboj kanonýrů vrcholí

Dvě kola před koncem FORTUNA:LIGY je ke koruně pro krále střelců stále nejblíž Jan Kuchta (14 gólů). Kdo ho ještě může reálně ohrozit? Jen o branku méně má jablonecký Ivan Schranz, za kterým se seřadilo trio dvanáctigólových borců – jeho spoluhráč Martin Doležal (ten má se sedmi brankami z posledních pěti duelů nejzářivější formu), Jean-David Beauguel z Plzně a slávistický špílmachr Nicolae Stanciu. Dva nejlepší sparťané mají po jedenácti zářezech na pažbě. Lukáš Juliš řádil hlavně podzim, pak i vinou zranění vypadl z tempa. I Adam Hložek měl zdravotní výpadek, má však na kontě i sedm asistencí, a tedy celkem 18 bodů. Spolu se Stanciuem nejvíc v lize, letenský teenager se navíc pyšní průměrem jeden bod na zápas. Dalšími fotbalisty v popředí ligového bodování jsou Kuchta (14 gólů + 3 asistence), Doležal (12+4), sparťanský dravec David Moberg Karlsson (10+5) a slávistický objev Abdallah Sima (11+4).