Rumunský záložník už na Letné nemá žádné přátele a angažmá v Edenu si nemůže vynachválit. Povedenými jarními výkony táhl Slavii za obhajobou titulu a byl vyhlášen nejlepším cizincem a záložníkem první ligy. Cítí, že má za sebou asi životní půlrok.

"Občas se mi hlavně vloni stávalo, že se ke mně dostalo hodně zpráv od naštvaných fanoušků. Nebyly to hezké zprávy a nebylo to jen vůči mně, jelikož nemám sociální sítě. Dokážu pochopit, pokud řeknou něco špatného proti mně, ale když pošlou ošklivé zprávy mé ženě, není to normální. Ani to nemůžu publikovat. Nebo když posílají na instagram podobné věci mému mladšímu bratrovi, kterému je 12 let," řekl novinářům Stanciu.

"Jednou jsme byli někde venku ve městě s ženou a mým bratrem. Přišel za námi jeden chlap, asi sparťan a v centru začal řvát: Stanciu, já tě zabiju. Všichni okolo se dívali. Ano, je to velká rivalita, ale myslím, že by fanoušci měli podporovat svůj tým na tribunách, ne někde vyhrožovat lidem. Nemám problém s tím, když něco řeknou mně, ale ne mojí rodině, bratrovi. To není dobré," dodal sedmadvacetiletý rumunský záložník.

Na Letné není s nikým v kontaktu

Na Letné, kde působil v roce 2018, už není s nikým v kontaktu. "Nemám tam už žádné přátele. Bavím se pouze s (brankářem) Florinem Nitou, s kterým jsme v reprezentaci. Myslím, že to bylo vidět i ve středu na hřišti," připomněl Stanciu ostré souboje s bývalými spoluhráči při derby, které skončilo bez branek.

Slavia po něm převzala mistrovský pohár. Stanciu už v minulosti získal dva ligové tituly v Rumunsku a jeden v Belgii s Anderlechtem. "Ten ve Slavii řadím hodně vysoko. Užil jsem si ho asi nejvíc, protože je tu nejlepší parta, kterou jsem kdy zažil. Musím říct, že úrovní je na tom česká liga téměř na stejně jako belgická," srovnával Stanciu.

Ve Slavii se zpočátku vyrovnával s novým herním stylem náročného trenéra Jindřicha Trpišovského. "Když jsem před rokem přicházel, předtím jsem dva měsíce netrénoval. Bylo to pro mě na začátku velmi těžké adaptovat se a trénovat tak intenzivně, jak se ve Slavii trénuje," uvedl Stanciu.

Gradující forma

"Býval jsem vždy ofenzivní hráč, v tom jsem byl vždycky dobrý, ale obrana nebyla tak dobrá. To jsem změnil. Díky trenérovi se ze mě stal komplexnější hráč. Mám dobrá čísla třeba v soubojích jeden na jednoho, naběhané kilometry jsou také dobré," dodal Stanciu.

Forma mu gradovala v závěru ročníku po koronavirové pauze, kdy táhl tým za obhajobou titulu. V sezoně si připsal 11 asistencí, což je nejvíce v lize, a přidal čtyři góly.

"Můžeme říct, že to asi byla moje nejlepší polovina sezony v kariéře. Když se přerušila soutěž, snažil jsem se během karantény poctivě trénovat každý den. Myslím, že spolupráce s ofenzivními spoluhráči byla lepší a lepší. Snažil jsem se je pochopit, abych věděl, jak se pohybují, kam jim dát přihrávku. V druhé půlce sezony se to prostě zlepšilo, proto jsme si vytvářeli tolik šancí," doplnil Stanciu.