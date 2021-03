Máme svědectví z kauzy dezinfekce. Berbr hrál hlavní roli, detaily překvapí

Další kauza dusí český fotbal. Je to jen pár dní, co na Strahov – tedy do sídla tuzemské asociace – přijely policejní vozy. Detektivové si vyžádali detaily k jedné podezřelé zakázce, jejíž detaily bijí do očí.

Roman Berbr. | Foto: ČTK/Ondřej Deml

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu