Nejprve se někdejší fotbalista Slovácka prosadil v duelu Ekstraklasa proti celku Bruk-Bet Termalica Nieciecza, následně skóroval v polském poháru i proti béčku Śląsku Wrocław.

„Byl to hezký pocit. Napsalo mi i pár kamarádů a známých, že je super, když dám branku hned takhle ze začátku nového angažmá. Samozřejmě to pro mě bylo příjemné. Já mám ale radost z každé branky,“ přiznává.

Pětadvacetiletý forvard věří, že ho přesné trefy nakopnou, nastartují do dalších těžkých zápasů. „Pro každého útočníka jsou góly důležité. Určitě mi pomohou hlavně psychicky,“ je přesvědčený.

Na začátku letošní sezony na tom nebyl příliš dobře. Po loňském odchodu ze Slovácka do Ostravy si myslel, že se bude mít lépe, jak si polepšil.

Z nejlepšího střelce, útočníka číslo jedna se ale najednou stal náhradník, nepotřebný borec. Jelikož chtěl Zajíc hrát, hledal jiné řešení. Možnosti, kde by se uplatnil, pravidelně nastupoval.

Byť měl o bývalého mládežnického reprezentanta zájem třeba Jablonec, nakonec se dohodl v sousedním Polsku.

I když se v Lubinu chvíli rozkoukával, brzy se sžil s týmem. „Myslím, že jsem si zvykl docela rychle. První týden jsem bydlel na hotelu, ale teď už jsem na bytě, takže v pohodě,“ usmívá se.

S aklimatizací v novém prostředí mu nejvíce pomáhali sportovní ředitel Ľubomír Guldan a spoluhráč Erik Daniel. „Hlavně díky nim to bylo celkem v pohodě. Když jsem potřeboval s něčím pomoct, poradit, tak byli ochotní a vyšli mi vstříc,“ váží si.

Ve městě ležícím v jihozápadním Polsku v Dolnoslezském vojvodství má klid. „Má asi 72 tisíc obyvatel, je takové menší. Není tu moc obchodů, restaurací. Je tu spíše klídek, takže ideální pro fotbal,“ vnímá.

Po příchodu z Ostravy zatím nastoupil ve všech zápasech, „Zatím jsem hrál všechno, takže jsem spokojený,“ přiznává.

Fotbalista Tomáš Zajíc na hostování v polském Śląsku Wrocław viditelně ožil. Foto: se svolením Tomáše ZajíceZdroj: Deník/Libor Kopl

Dobře ví, že se ale situace může stejně jako v Baníku rychle změnit. I proto poctivě pracuje, tvrdě maká. „Záleží jen na mě. Pokud budu dávat góly, budu hrát, v opačném případě dostanou šanci jiní,“ uvědomuje si.

Zagłębie má na soupisce hned šest útočníků. Szysz ale nastupuje na křídle a Podlinski spíše jenom střídá. „Konkurence je všude, ale tak to má být. Tým je ale úplně v pohodě. I když je tu asi šest cizinců, máme super partu,“ pochvaluje si rodák ze Suchovských Mlýnů na Horňácku.

V Lubinu vládne po posledních výhrách pohoda. Tým je po osmi kolech pátý, navíc má zápas k dobru.

Zajíc Ekstraklasu zatím moc hodnotit nechce. V nejvyšší polské soutěži odehrál jenom dva zápasy, soudy si nechá na potom. „Na nějaké porovnávání s českou ligou je příliš brzy, ale co jsem si všiml hned, tak že všichni chtějí za každou cenu hrát fotbal,“ zaujalo odchovance Velké nad Veličkou.

„K vidění téměř nejsou žádné dlouhé nákopy, odkopy. Všichni se snaží akce rozehrávat, po zemi se kombinací dostat až k soupeřově brance, což je pro mě jako útočníka super,“ říká.

Naproti tomu FORTUNA:LIGA je silovější, důraznější. Jak by dopadl souboj Baníku či Slovácka s Lubinem si ale dravý forvard netroufá tipovat. „To je pro mě těžká otázka,“ brání se srovnání. „Ale myslím, že by zápasy byly vyrovnané,“ míní.

Na návrat do Česka ale nyní vůbec nemyslí. V Polsku bude hostovat do konce letošního ročníku s možností následné opce. „Já chci dát co nejvíce gólů. Uvidíme, co se stane potom,“ dodává.