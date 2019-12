43 303! Takový byl výtěžek dobročinné aukce, kterou uspořádal 1. FK Příbram.

Sparta vyhrála v 18. kole FORTUNA:LIGY v Příbrami 1:0. | Foto: Antoní Vydra

Draženy byly speciální dresy z nedávného domácího zápasu 18. kola FORTUNA:LIGY s pražskou Spartou, které odkazovaly na výročí 30 let od sametové revoluce. Největší zájem vzbudil dres reprezentačního obránce do 21 let Davida Šimka, který byl vydražen za 4 500 Kč. Z pohledu příbramského klubu se jedná o pokračování trendu, kdy finančně pomáhá potřebným (už potřetí). Celková částka tentokrát poputuje na podporu dětského oddělení Oblastní nemocnice Příbram.