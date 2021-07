Příbramsko reprezentovaly hned dva týmy. Zatímco VFK a je to! Vypadl hned v základní skupině, když neuhrál ani bod, Dream Team do vyřazovací fáze postoupil ze třetího místa ve skupině A. Tam nejprve vyřadil v pražské Vyhaslé Hvězdy (2:1 po pen.) a pak i celek J-Elita Ostrava (2:0). Díky tomu postoupil mezi nejlepší čtyřku, potažmo boje o medaile.

Přestože ani tam svými výkony nezklamal, uspět nedokázal, když postrádal potřebnou porci fotbalového štěstíčka. „Finále nám uteklo na penalty a souboj o třetí flek také. Je to sport. Byl to ale parádní zájezd se super partou,“ komentoval vystoupení z pohledu Dream Teamu jeho člen František Foukner.

TITUL ZAMÍŘIL DO PARDUBIC

Dva úspěšné penaltové rozstřely po sobě v rozhodující fázi turnaje naopak dovedly k vítězství celek TFT Pardubice Ten ve finále zdolal obhájce prvenství BKMK Topshoes.cz Brno 3:2 po pokutových kopech. „S týmem, jaký jsme poskládali, jsme jeli na pohár s cílem být v top čtyřce. Vyvrbilo se to tak, že jsme přes penalty postoupili až do finále, kde jsme sice vedli, ale kluci z Brna snížili a opět jsme absolvovali penaltový rozstřel, ve kterém jsme byli šťastnější,“ líčil cestu ke zlatu pardubický hráč Miloš Chvála.

V normálně hrací době se TFT dostal do dvougólového vedení, ovšem brněnský obhájce trofeje necelé dvě minuty před koncem vyrovnal. V pokutové loterii selhal Tomáš Pospiš, zatímco tři pardubičtí exekutoři se nemýlili. „Když jsme se dostali do vedení, atmosféra v týmu byla dobrá, všichni věřili, že zápas úspěšně zvládneme. Pak Brňané začali hrát power play a dostali nás pod tlak, spadl jim tam první tečovaný gól, ke konci dali takřka podobný a i poslední minutu nás tlačili, nebylo to jednoduché. Do penaltového rozstřelu jsme ovšem nešli vůbec špatně naladění. Kopali kluci, kteří proměnili i v předchozím kole, a ani jeden se nemýlil,“ sdělil Chvála.

Brňané přitom měli výhodu pokutového kopu ještě za stavu 0:0, jenže český reprezentant Patrik Levčík neuspěl. „Kopal šajtlí a gólman mu to vyštrejchl do tyčky, ale v rozstřelu kopal za patou a trefil se do vinglu,“ popsal brněnský obránce Stanislav Lerch, který proměnil první penaltu svého týmu. „Dostali jsme blbý gól na 2:0, pak jsme to honili v power play a vyrovnali minutu a půl před koncem. V penaltách měl soupeř štěstí,“ shrnul finále Lerch.

Na pardubickém úspěchu se podíleli dva gólmani. Levčíkovu penaltu v utkání zneškodnil Jiří Pšenička, který se stal nejlepším brankářem turnaje. V rozstřelu zase zazářil Matěj Kouba, a to jak ve finále, tak v semifinále, kde Pardubice zdolaly 3:2 po pokutových kopech právě Dream Team Příbram. „Jirka Pšenička začínal v základu finále a jeden ze zlomových okamžiků byl, že chytil penaltu za stavu 0:0. Nám ani divákům se nelíbila, ale naštěstí ji Levčovi vyškrábl. Na rozstřel se zase cítil líp Matěj Kouba, který vychytal i předchozí penalty. Přestože Jirka Pšenička získal ocenění pro nejlepšího gólmana, velkou zásluhu na něm si připsal i Matěj Kouba. Máme dvě skvělé brankáře, kteří odchytali stejný počet zápasů,“ objasnil Chvála. Další jeho spoluhráč Emanuel Rožek přebral ocenění pro nejlepšího hráče turnaje.

Celek TFT Pardubice si triumfem v Českém národním poháru zajistil účast v Lize mistrů malého fotbalu, kterou od 1. do 5. září hostí italské Riccione. „Stoprocentně se tam těšíme. Když jsme se dostali mezi top čtyři, chtěli jsme se posunout ještě dál. Už jen zahrát si někde venku mimo domácí scénu pro nás bylo dostatečně motivující, bude to zážitek,“ radoval se pardubický hráč.

Stříbro zajistilo výběru BKMK Topshoes.cz postup na EMF EUROCUP, který se ve stejném termínu koná také v Riccione. „Uvidíme, jak to v tom termínu bude, ale když to půjde, chceme tam všichni. Jet do Evropy je vrchol malého fotbalu, všichni se těšíme,“ podotkl Lerch.

Brněnský celek se rozjížděl zvolna, v základní skupině C skončil o skóre druhý za Primaklima FS Pardubice. Po hladké výhře 6:2 vyřadil v osmifinále Barchovan Libňatov a ve čtvrtfinále narazil na domácí celek RK Kafki Olomouc, jenž v základní skupině A předčil o skóre TFT Pardubice.

Brňané zdolali Kafki 5:4. „Ve skupině to od nás nebylo úplně ono. Osmifinále jsme vyhráli relativně snadno, ovšem s týmem Kafki Olomouc jsme hráli minulý rok v Kolíně semifinále. Teď to byl ve čtvrtfinále papírově určitě nejtěžší soupeř, ale zvládli jsme to jako tým,“ popsal Lerch.

V semifinále BKMK Topshoes.cz Brno zdolalo FK Rozhraní Blanensko 3:1, poslední krok ovšem obhájcům nevyšel. „Určitě i druhé místo všichni bereme, byli bychom hloupí, kdyby ne. Samozřejmě prohra na konci zamrzí, ale musím pochválit všechny kluky, ani ve finále za stavu 0:2 jsme se nepoložili. S odstupem času budeme určitě spokojeně vzpomínat,“ hlesl brněnský zadák.

Bronz míří nakonec na jih Moravy, FK Rozhraní Blanensko totiž v duelu poražených semifinalistů porazilo Dream Team Příbram 3:2 po pokutových kopech. „Dvakrát jsme vedli a soupeři se podařilo srovnat na 2:2, což nás trochu mrzelo, ale jsme šťastní, že jsme utkání v penaltách dotáhli do vítězného konce. Máme skvělého gólmana Jana Ehrenbergera. Pro nás je to obrovský úspěch a ohromně si třetí místo užíváme,“ zářil střelec rozhodující blanenské penalty Roman Krystl.