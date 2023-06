Pokud by si měl vybrat jeden oblíbený tým, jednalo by se jednoznačně o Pičín. Střelec…

„Tonda hrát nebude téměř určitě, protože v pondělí dobral antibiotika a tři dny ležel s horečkami. Zkraje týdne lehounce trénoval. Necítí se úplně špatně, ale říkal sám, že do základní sestavy pravděpodobně nepůjde. Po tom průběhu je ale šťastný, že s týmem přijel. Těší se, jestli naskočí alespoň na chvilku,“ prozrazuje Antonín Barák starší ohledně šancí, že by si jeho syn mohl opět kopnout v Edenu.

Osmadvacetiletý reprezentant minulý rok v rozhovoru pro Deník uvedl, že už se cítí na velký přestup, což působení ve Fiorentině jen potvrdilo. „Určitě vyspěl i díky mnohem vetší konkurenci hráčů, než byla třeba ve Veroně. Sám říká, že ten rozdíl je minimálně třicetiprocentní. Ve středu zálohy je konkurence přibližně osmi hráčů a z nich hrají maximálně tři. Kolem něj jsou navíc všechno reprezentanti, takže Tonda bojuje o základní sestavu,“ uvádí Barák starší.

Trofej pro vítěze EKL zavítala do centra Prahy. Ujfaluši ji přeje Barákovi

Trenér Italiano Vincenzo řekl svým svěřencům, že chce, aby uspěli ve všech třech soutěžích, což se Fiorentině povedlo. V ligové soutěži skončila osmá, avšak po možném odečtu bodů Juventusu se posune na sedmou pozici a minimálně i v příští sezoně by měla hrát opět Konferenční ligu, v italském poháru došla do finále, a pokud uspěje v Edenu, tak se dostane přímo do základní skupiny Evropské ligy.

Zápas v Edenu je tak pro Fiorentinu vyvrcholením sezony. „Celá Florencie tím žije. Na jaře jsem tam byl na třech utkáních a co můžu srovnat, tak město se úplně zbláznilo do fotbalu. Na zápasy se tam nedaly sehnat lístky, byly beznadějně vyprodané,“ přibližuje Barák. Klub na konci sezony otevřel tréninky pro fanoušky a na ně se přišlo podívat okolo deseti tisíc lidí.

Barák starší bude pochopitelně ve finále fandit Fiorentině i kvůli synovi. „Přeju mu to. Z 95% procent je to jeho zásluha. On na sobě hodně maká, co se týká životosprávy, spánku, fyzio, regenerace, cvičení a tak dále. Hodně vše posunul díky houževnatosti, přístupu a že fotbal miluje,“ říká Barák starší.

FOTO: Messi, Ronaldo i Příbram. Antonín Barák podstoupil křížový výslech od dětí

Jedna z person českého fotbalu ale považuje za nešťastné, že v tuzemsku není větší stadion vhodný pro podobný vrchol. „Hraje se přeci jenom finále evropského poháru. V Edenu museli z bezpečnostních důvodů omezit kapacitu na 18 tisíc lidí,“ podotýká Barák. Z celkové kapacity získaly po pěti tisících vstupenek oba fanouškovské tábory, další šest jich připadlo partnerům a pouhé dva tisíce lístků připadly českým divákům. „Což je tristní a hrozná škoda, protože se tam nedostane skoro nikdo z normálních fandů,“ mrzí Baráka staršího. „Finále tak nesplní účel, který jsme chtěli,“ dodává. Sehnat vstupenky bylo obtížné i pro hráče samotné.

Barák starší očekává, že se v Edenu bude hrát velmi vyrovnaný duel. „V tomto zápase není favorit. Opticky možná trochu víc pro Fiorentinu ve smyslu, že se jí povedlo jaro. Díky němu se posunula nahoru a dařilo se jí v pohárech. West Ham byl ještě pár kol před koncem od hrany sestupu z Premier League, na druhou stranu ale situaci taky zvládl,“ komentuje nadcházející duel Barák.

Fiorentina se totiž snaží hrát útočný fotbal, držet míč, kombinovat a přehrávat soupeře postupným útokem. West Ham podle něj bude hrát z hlubšího bloku. „Má hráče na rychlé brejky a vysokou kvalitu vepředu,“ upozorňuje Barák na rychlou zbraň anglického týmu. Podle něj zvítězí italský celek 2:1.