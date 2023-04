Až tři minuty před koncem se dočkali vyrovnání a euforii si přenesli i do penaltového rozstřelu. Hráči Příbrami porazili v osmém kole Superligy malého fotbalu pražské Predátory 3:2 po pokutových kopech a s jednobodovým náskokem drží první příčku v západní skupině celostátní soutěže.

Příbram doma porazila Prahu po penaltách | Foto: Leon Petrů

Hned v závěsu jsou oba pražské celky – Predátoři a Hanspaulka. „Čtyři týmy jsou v rozmezí tří bodů, takže tyhle dva body byly určitě moc důležité. Vzhledem k vývoji utkání jsou zlaté a o to sladší,“ pochvaloval si příbramský brankář Ondřej Beran.

Přitom Predátoři zápas kola skvěle začali, už ve čtvrté minutě se prosadil David Macháček. A ve 22. minutě po jeho přihrávce zvýšil Milan Šídlo. „Nevím, čemu připsat ten špatný začátek, jestli jsme nebyli rozcvičení nebo co. První gól jsme dostali ze šance, kdy jsme měli dva obránce na jednoho jejich útočníka, který střílel z lajny a míč prošel mezi nohama bránícímu hráči na zadní tyč, nedosáhl jsem na něj. I druhý gól byl laciný,“ kroutil hlavou Beran.

Jenže Predátoři slibné vedení ztratili, nejprve ve 45. minutě snížil Jiří Junek. „Druhou půli jsme trochu změnili styl hry, víc jsme se zatáhli. Bylo to i kvůli tomu, že Příbram na nás nalezla, začala nás presovat, takže jsme trochu zjednodušili hru a víc jsme si pomáhali dlouhými nákopy dopředu. Byli jsme celkově pasivnější, přestali jsme hrát. Měli jsme se držet herního stylu, který jsme aplikovali v prvním poločase,“ mrzelo pražského záložníka Davida Macháčka.

Přitom Predátoři mohli náskok navýšit, jenže své příležitosti nevyužili. „Měli jsme ve druhé půlce několik brejkových situací, které neskončily gólem. Všechny jsme řešili po fotbalové stránce dobře, jen tomu prostě chyběl gól. Měli jsme šance na to přidat branku na 3:0 nebo 4:0 a udělat si polštář, bohužel jsme je nedotáhli, což nás stálo plný počet bodů,“ litoval Macháček.

V 57. minutě tak přišel trest, když se prosadil povedenou ranou příbramský brankář Beran. „Hráli jsme se mnou jako v šesti lidech v poli vabank, z čehož pramenili brejky hostů, kteří měli relativně dost šancí, naštěstí je neproměnili,“ oddechl si domácí gólman a popsal vyrovnávací trefu: „V prosinci jsem byl na kempu reprezentace a okoukal jsme od Ondry Bíra, jak se to hraje, snažil jsem se ho napodobit a stav tomu nasvědčoval. Hosté bránili hrozně hluboko, takže to svádělo, abych si balon navedl na střed a vystřelil.“

Následoval penaltový rozstřel, který úspěšně začal domácí Patrik Junek. Na druhé straně však selhal Miroslav Václavík. „Vždycky si po konci druhého poločasu určíme, kdo jde na penalty podle toho, jak si věří. Míra to cpal k tyčce, ale nedal balon nahoru a když na malé bráně vystihne gólman stranu, je velká šance, že střelu po zemi chytí,“ komentoval penaltovou loterii Macháček.

Ten ve druhé sérii proměnil, stejně jako před ním domácí kapitán Jiří Junek. Příbramský Petr Sirotek pak rozhodl o bonusovém bodu pro Partyzan. „Věřil jsem, že penalty zvládneme, proměnili jsme všechny tři. Tu první hostující hráč kopnul k tyči a chytil jsem ji, ani mi nevypadla. Brána je přece jen menší než ve velkém fotbale, takže stačí dobře tipnout stranu, nebyla ani dobře koplá, nijak prudká,“ doplnil Beran.

Příbramský gólman se potká s pražským protihráčem v národním týmu, oba jsou v nominaci na mezinárodní turnaj v ázerbájdžánském Baku, který se koná od 1. do 6. května. „Budu se snažit dál učit od Ondry Bíra. Doufám, že nám to tam vyjde,“ hlásil Beran. „Hrozně se na to těším, jsem moc rád za každou příležitost, kdy můžu jet s klukama z národního týmu. Doufám, že předvedeme co nejlepší výkony a uděláme dobrý výsledek,“ přál si Macháček.

Partyzan Příbram – Predátoři Praha 2:2 (0:2), pokutové kopy 3:1

Branky a nahrávky: 45. J. Junek (Belej), 57. Beran (P. Junek), rozhodující penalta Sirotek – 4. Macháček, 22. Šídlo (Macháček). Rozhodčí: Šťástka – Soukup. ŽK: Drašnar, P. Junek – Šídlo, Václavík, Jurčík.

Partyzan Příbram: Ondřej Beran – Matěj Bálek, Stanislav Vokurka, Petr Sirotek, Jiří Junek (C), Patrik Junek, František Belej, Matěj Habart, Pavel Bašík, Ondřej Drašnar, Daniel Hájek.

Predátoři Praha: Jakub Stehno – Miroslav Václavík, Adam Kraus, Michal Vávra (C), Petr Novák, David Macháček, Milan Šídlo, Tomáš Jurčík.