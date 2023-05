Ze druhé příčky půjdou do play-off mezinárodního turnaje v Baku čeští reprezentanti v malém fotbalu. V posledním utkání základní skupiny A zdolali Itálii 4:1 a v pátek od půl jedenácté dopoledne středoevropského času se utkají o postup do semifinále ve vyřazovacím duelu s Ukrajinou.

Příbramský nováček Ondřej Beran na reprezentačním kempu zaujal. | Foto: Jaroslav Kára

České reprezentanty poslal proti Itálii do dvougólového vedení Jiří Sodoma. „Šli jsme do utkání podle tabulkového postavení v roli favorita, což jsme v první půli nepotvrdili tolik herně, ale vedli jsme. Soupeře jsme pustili do pár šancí, nešlo o nic zásadního. Italy jsme pak přehrávali, což jsme potvrdili v další fázi i výsledkově,“ řekl český brankář Ondřej Beran.

Italové sice krátce po začátku druhé půle snížili, ovšem Michal Vávra a Vojtěch Pazdera pojistili české vítězství. „Zápas jsme začali dobře a aktivně, celý první poločas jsme Italy téměř k ničemu nepustili. I druhou půli jsme do toho dobře vstoupili, ale pak jsme se zbytečně nechali unést nějakými hádkami s Italy, lavičkou, rozhodčími, což nás trošku brzdilo ve výkonu. Nechali jsme si dát blbý gól, potom jsme naštěstí ještě přidali další dva góly a zase jsme to uklidnili,“ oddechl si český útočník Vávra.

Z Tochovic až do reprezentace. Gólman Beran klepe na brány mistrovství světa

Ten se prosadil ve 45. minutě. „V kabině jsme si říkali, že gólmana budeme zkoušet dojíždět na jeho slabší nohu a jak jsme si řekli, tak jsem tam šel. Čekal s rozehrávkou a naštěstí to tam padlo,“ radoval se Vávra. Beran dovolil italskému celku jedinou branku. „Italové měli dvě nebezpečné standardky a hrozili především z brejků, protože hráli z hlubokého bloku. Těžko jsme se do něho dostávali, ale poradili jsme si s tím,“ usmál se český gólman.

Páteční program vyřazovací fáze v Baku začne utkáním Francie s domácím Ázerbájdžánem v devět hodin ráno našeho času, vítěz narazí v semifinále na Srbsko. Pokud čeští reprezentanti porazí Ukrajinu, střetnou se ve druhém semifinále od půl osmé večer s Kazachstánem.

Itálie – Česká republika 1:4

Branky: 33. Andrea – 9. a 31. Sodoma, 45. Vávra, 52. Pazdera.