Jestliže si někdo myslel, že tohle čtvrtfinále bude formalita, tak se pořádně spletl. Favorizované Brno nakonec svůj úvodní zápas v play-off Superligy malého fotbalu zvládlo, jenže na výhru 5:3 v Příbrami se dost nadřelo.

ilustrační foto | Foto: Petr Hrnčíř

To potvrzuje také kapitán obhájců mistrovského titulu Tomáš Pospiš. „Můžu říct, že to byl jeden z nejtěžších zápasů, co jsme v Příbrami sehráli. Rok jsme se s Příbramí pořádně neviděli. Domácí absolutně neměli co ztratit, vsadili na důraz a byla to bitva do poslední chvíle. Nakonec rozhodlo, že jsme se z toho nepodělali, když srovnali na 3:3 po našich chybách. Většinou to bývá fatální pro mančaft, může ho to položit, i když je lepší. Ale povzbudili jsme se a strhli vítězství na naši stranu,“ pronesl Pospiš.