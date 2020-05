Po Slovanu Lysá nad Labem hlásí změnu na postu hlavního trenéra u A mužstva i poděbradská Bohemia. U kormidla fotbalistů z lázeňského města skončil Ladislav Bobek. Toho nahradil Vladimír Malinovský, který před několika sezonami Bohemii už trénoval.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Mužstvo krajského přeboru má tedy čerstvě nového kouče. „Je to tak. Je to po vzájemné dohodě. Pro mužstvo to bude nový impuls. Každopádně trenéru Bobkovi děkujeme,“ uvedl místopředseda poděbradského klubu Josef Kubánek. „S Láďou Malinovským už jsme spolupracovali a chceme na to navázat. Dobře ho známe, on zná nás i prostředí. Takže doufáme, že bude vše klapat,“ culí se Kubánek.