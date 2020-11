Miroslav Lener, přezdívaný v řadách dobříšských fotbalistů a fanoušků „Léňa“, začínal s fotbalem v devíti letech. Tehdy se hrála na Dobříši takzvaná žákovská ,,Uliční liga“ a přes ní se dostal do žákovského mužstva RZ Dobříš. U fotbalu už zůstal natrvalo, pokračoval v dorostu a posunul se až mezi dospělé, kde nastupoval jak za A-tým, tak za rezervu.

Byl to univerzál. V poli dokázal zahrát prakticky na každém postu, dokonce zvládl i roli brankáře. V brance A-mužstva nastupoval pod trenérem Kamilem Soukupem v letech 1978 – 1980 a možná paradoxně v ní prožil svá nejlepší léta v dresu Dobříše.

V roce 1984 byl poprvé osloven výborem fotbalového klubu jestli by nevypomohl u prvního týmu jako vedoucí. Souhlasil a byla to štastná volba, protože „Léňa“ díky své kamarádské povaze dokázal v mužstvu vždy udržovat dobrou náladu a pohodu.

Jako vedoucí mužstva byl u návratu do krajského přeboru a následně i postupu do divize. V této funkci spolupracoval s trenéry Josefem Vitáskem, Ondračkou, Jandou, Skočdopolem, Fraitem, Kubínem nebo Kajgrem. S aktivním fotbalem ale nepřestal. Pouze přestoupil do kabiny staré gardy, za kterou dodnes pravidelně nastupuje a dlouhá léta rovněž vede i kroniku starých pánů.

Další funkce v dobříšském fotbale, která je s jeho osobou po dlouhá léta spjata, je hlavní pořadatel při zápasech A mužstva. Lze ho v oranžové vestě pravidelně vídat, jak stojí na schodech, po kterých hráči sestupují na hřiště.

Během zápasu i po něm se pak znovu projevuje jeho klidná a kamarádská povaha, se kterou zvládá tuto někdy nelehkou funkci. Zároveň si za dlouhá léta získal přirozený respekt. A to nejen ze strany hráčů, funkcionářů, rozhodčích, ale i fanoušků.

„Léňo, za celý dobříšský fotbal ti v této nelehké době přejeme hlavně hodně pevného zdraví. A věříme, že ti fotbal dál zůstane tou nejlepší povolenou drogou,“ vzkazují členové vedení MFK Dobříš. „Zároveň doufáme, že jakmile to umožní okolnosti vyběhneš opět na stadionu v V Lipkách na zelený pažit v dresu staré gardy MFK Dobříš,“ dodávají.