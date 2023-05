Příbram má svého hegemona, alespoň co se týče fotbalového McDonald’s Cupu. V jeho 24. ročníku totiž po mladších žácích 1. - 3. tříd, uspěl i ve starší kategorii tým Březové Hory pod vedením velkého talentu Valéryho Koffiho. V premiéře malotříd si postup do krajského finále ve Vlašimi vybojovaly Mokrovraty. Další kolo se bude hrát 12. května.

Okresní kolo McDonald's Cupu v Příbrami | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Jedna škola vládne všem, jedna jim všem káže. Základní škola Březové Hory bude mít zastoupení v obou kategoriích krajského finále McDonald’s Cupu. Její družstvo tvořené ze žáků 4. a 5. tříd nenašlo na pátečním turnaji v areálu druholigové Příbrami přemožitele a došlo si pro postup. „Základ tvořili kluci, kteří loni turnaj ovládli v mladší kategorii, takže jsme sem trošku jeli s tím, že chceme postoupit,“ řekl ředitel a trenér vítězného celku v jedné osobě Josef Strejc.

Favorit turnaje měl drobnou komplikaci v základní skupině, kdy 2. ZŠ Dobříš přehrál těsně 4:3. Jinak ale celým kláním prošel bez problémů. Tým stejně jako loni v mladší kategorii táhl především hodně talentovaný Valéry Koffi, který se ukázal rozdílovým hráčem a rozhodoval zápasy. „Svou roli vnímá. Zodpovědnost chce na sebe brát, někdy až moc. V těch klíčových chvílích to ale na sebe vezme a rozhoduje zápasy. Sám ví, že je na tom dobře, což ukazuje na hřišti,“ řekl na jeho adresu Strejc.

Foto. Tým Březové hory ovládl okresní kolo McDonald’s Cupu v Dobříši

Žáci 4. a 5. tříd tak napodobili úspěch mladších kolegů a společně s nimi se objeví v krajském finále ve Vlašimi. „V té starší kategorii máme vysoké ambice. Určitě postoupit do velkého finále v Uherském Hradišti a tam se uvidí,“ podotkl Stejskal. Bez šance ale není ani družstvo tvořené z hráčů 1. a 3. tříd. „Pro nás bylo obtížnější se tam dostat, ale budeme se chtít probojovat z krajského finále. Starším věřím, že by se mohli probojovat do velkého finále na Slovácku,“ prozradil trenér mladšího týmu a zároveň organizátor turnaje v areálu 1. FK Příbram.

Základní škola Březové Hory tak vyšle do Vlašimi oba celky, které si budou moct na krajském finále fandit zároveň. „Myslím, že se to bude velká výhoda, když se budou povzbuzovat navzájem, což by nám mohlo pomoct,“ mínil Brunclík.

Velký talent z Příbrami. Mladý Valéry Koffi by si rád kopl s Mbappém

Novinkou turnaj malotříd, tedy škol, které nebyly schopné přihlásit družstvo do jedné z kategorii, ale když dali starší i mladší dohromady, tak se mohly zapojit. „Je to jenom dobře, protože dřív se takhle ty školy nemohly zúčastnit, což jim teď bylo umožněno,“ kvitoval organizátor turnaje. Do premiérového klání se přihlásilo šest týmu z okolí Příbrami a vítězně z něj vzešlo družstvo Mokrovrat, které tak doplní duo ze ZŠ Březové Hory. „Turnaj perfektní. Děti ho prožívaly, užily si ho. Pro ně parádní,“ pochvaloval si Brunclík. Z hlediska organizace měl o něco těžší pořádání, ale pouze o malinko.

Celkové pořadí 4. a 5. tříd

1. místo - ZŠ Březové Hory Příbram

2. místo - 1. ZŠ Dobříš

3. místo – 2. ZŠ Dobříš

4. místo – ZŠ Jiráskovy sady Příbram

5. místo – ZŠ Školní Příbram

6. místo – 1. ZŠ Sedlčany

7. místo – ZŠ Petrovice

8. místo – ZŠ Kamýk nad Vltavou



Celkové pořadí Malotříd

1. ZŠ Mokrovraty

2. ZŠ Hvožďany

3. ZŠ Suchodol

4. ZŠ Rosovice

5. ZŠ Vysoký Chlumec

6. ZŠ Malá Hraštice