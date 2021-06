V první duelu vyhráli 5:3 a potvrdili roli velkého favorita na titul. V semifinále narazí 26. června v Boskovicích na Blanensko. „Momentálně si nepřeji nic jiného než titul. Víme, že nás čeká Blanensko, které bude doma nesmírně silné, má dobrou fanouškovskou základnu. Očekávám fantastický zápas a doufám, že se výhra přikloní na naši stranu. Víme, co chceme, a věřím, že Blanensko porazíme jako v posledních utkáních. Snad postoupíme do finále a tam si poradíme díky naší zkušenosti,“ uvedl brněnský útočník Tomáš Prokeš.

Ovšem Příbram v obou čtvrtfinále ukázala, že její výkony mají také vzrůstající tendenci. „Jsem hrdý na to, co jsme ve dvou utkáních předvedli. Možná se to někomu nemusí zdát a někdo by z výsledků mohl vyvodit jiný důsledek, ale pro nás jsou hnací motor pro příští sezonu. Už nejsme takoví otloukánci a můžeme s kýmkoli hrát vyrovnanou partii,“ pronesl příbramský útočník David Sandr.

Brno vstoupilo do odvety mnohem lépe, když ve 32. minutě vedlo 4:0 po brankách Prokeše, Bohumíra Doubravského a dvou trefách kapitána Tomáše Pospiše. „Přijeli jsme s taktikou bránit od poloviny, ale jasně jsme předvedli, že to není náš styl, potřebujeme hrát nahoru dolů. Brno mělo šestnáct kluků, což je pro mě až překvapující, když si někteří celý zápas nezahrají, ale věděli jsme, že energie bude ubývat a potřebovali jsme pošetřit síly. To nás asi stálo první poločas, převážně jsme bránili, ve druhém jsme začali útočit a Brno s tím mělo problémy,“ podotkl příbramský forvard.

Ve 49. minutě už to najednou po gólech Jiřího Junka, Davida Malého a Sandra bylo 3:4. „Vstoupili jsme do zápasu lépe než v Příbrami, i když potom za stavu 4:0 jsme lehce polevili a Příbram toho hned využila. Kvalitu má,“ uznal brněnský útočník.

Sandr měl na kopačce vyrovnání, ale trefil břevno. „Oba zápasy se lámaly, když jsme se dotáhli. V předchozím utkání jsme dali tyčku a břevno, tentokrát jsme to měl na noze a opět trefil břevno. Kdybychom dali na 4:4, bůh ví, jak by duel dopadl, Brno obrovsky znejistělo. Jenže místo gólu přišla moje ztráta a byli jsme těžce potrestaní. Po brejku na 5:3 se zápas zlomil. Obě utkání měla podobný spád, roli sehrálo štěstí a hlavně zkušenosti, které Brno má, přece jen už se víc než jednou stalo mistrem Superligy, hráči nastupují vesměs ve vyšších soutěžích,“ doplnil Sandr.

Pátou brněnskou branku vstřelil Prokeš, po něm se ještě dvakrát prosadil Dominik Havlík. Sandr už jen v závěru korigoval. „Po gólu na 5:3 jsme dohrávali v poklidu. Upřímně jsem nám věřil, že i kdyby hosté vyrovnali, máme sílu na to, abychom i v posledních minutách zvítězili, nehráli bychom na remízu. Příbram ze svých šancí góly nedala, naopak skórovala po nešancích, třeba z hezké střely. Myslím, že jsme byli víc na balonu, vytvořili si víc příležitostí a neměl jsem strach o výsledek. Bereme vítězství jako další krůček v tom, čeho chceme dosáhnout,“ pronesl Prokeš.

Brno – Příbram 7:4 (3:0). Branky a nahrávky: 15. Prokeš, 22. Pospiš (Doubravský), 26. Pospiš (Prokeš), 32. Doubavský (Pospiš), 51. Prokeš (Doubravský), 53. Havlín (Moučka), 55. Havlín (Dobšíček) – 41. J. Junek (D. Malý), 47. D. Malý (Čížek), 49. Sandr, 57. Sandr (Chytka). Rozhodčí: Tomiga – Sýkora. ŽK: Kunický – Sandr. Diváci: 20.

Brno: Dominik Kunický (Lukáš Zrzavý) – Jakub Dobšíček, Bohumír Doubravský, Dominik Havlín, Milan Klimeš, Stanislav Lerch, Pavel Novák, Patrik Levčík, David Macko, Lukáš Matyska, Dominik Moučka, Tomáš Pospiš (C), Tomáš Prokeš, Tomáš Selinger, Tadeáš Zezula.

Příbram: Marek Branžovský – Patrik Junek, Jiří Junek, David Malý, Jan Mezera, David Sandr, Jakub Tošovský (C), Josef Čížek, František Chytka.