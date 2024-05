Příbram klinické smrti schované v pádu ze druhé nejvyšší soutěže neunikla a po jarní blamáži zaslouženě míří do třetí nejvyšší soutěže. Dlouhodobé přetrvávající finanční problémy klub dostihly a dostaly do situace, ze které už nemohlo být jiné východisko než sestup. Kádr se rozpustí, bude se hledat i nový realizační tým, avšak se bude muset hlavně ekonomicky stabilizovat klub.

„V Příbrami byl problém s financemi a to tak, že hodně. Jinak půl rok tam byl fajn. Dostal jsem šanci od Karla Krejčího se vrátit, tak jsem se vrátil. Odehrál jsem tam toho dost, což jsem byl překvapený,“ přibližuje Rostislav Jandera, který u řeky Litavky působil na podzim. Následně ale nemohl klub přetavit hostování ze Strakonic v přestup a tak nakonec skončil pro jarní část v Podlesí působící v I. A třídě, jež ho vykoupilo.

„Všude je to o penězích. Není žádné tajemství, že v Příbrami nejsou a zadarmo nikdo nikde fungovat nebude. Mrzí mě to,“ říká Stanislav Gabriel, který strávil v klubu mládežnická léta, až se před dvěma lety rozhodl, že odejde, upřednostní práci a nyní hraje v Milíně. S ním si zahraje příští rok divizi.

Tomu odchod z Příbrami v hlavě uzrál ve chvíli, kdy z klubu začali odcházet kvalitní trenéři a začali přicházet místo nich méně kvalitní. „Lidi, co tam působili, tak odešli. Postupně odcházeli jak hráči, tak trenéři. Místo nich přišli špatní lidi a všichni jsme se rozutekli,“ popisuje Gabriel.

„Upřímně jsem něco podobného čekal, ale nepřál jsem jim to. Jsem z Příbrami a mrzí mě, co se stalo. To je špatně. Za mě se tam něco podělalo. Je to o penězích. Trenéři i hráči nedostávali výplaty,“ dodává trenér Erik Šlechta, který dlouhá léta vedl mládežnické kategorie a nyní působí v Chlumci respektive ve Vyšehradě. V minulosti se kvůli financím s Příbrami přel a zastupovala ho Markéta Haindlová.

Klub nyní čeká temné období a světlo na konci tunelu je zatím v nedohlednu. Podle slov Jana Starky je sice ve hře příchod investora. Otázka zní, jestli už není pozdě. „Jarda Starka k tomu má nějaký vztah. Honza tomu asi nedává tolik jako jeho táta. Kdyby se jim klub podařilo prodat, tak se třeba vzchopí a vrátí se,“ míní Gabriel. „Myslím si, že už je pozdě a nejlepší doba byla, když byl klub v první lize, kdy jeho cena roste. Když jsou teď v ČFL, tak kdo by ho chtěl?“ přemítá nahlas Šlechta.

Kromě A-týmu je na sestupu momentálně i rezervní B-tým v divizi. Podle slov Gabriela se po sezoně rozpustí, což by dávalo smysl, když je na soupisce pouze pět kmenových hráčů. K tomu se snaží vyhnout pádu ve své soutěži i tým do 19 let. Pouze kategorie do 15 let pomýšlí na vyšší soutěž. Vyhlídky Příbrami do nejbližší budoucnosti jsou zkrátka temné.

„Bohužel Příbrami tohle patří. Sestup bude mít nepříjemný dopad hlavně na mládež, protože budou odcházet nejlepší hráči v ročníku. Návaznost na restart směrem k fotbalu může trvat klidně i desítky let,“ tuší Šlechta.

Podobného názoru je i Gabriel, který v Příbrami působil přes deset let. Jako malý tam chodil na první ligu. Představa, že budou hrát v České fotbalové lize, je pro všechny lidi z okolí nepřípustná. Špatná zpráva pro celý okres. I akademie by ztratila kvalitu a všechno by se rozpadlo,“ hlásí Gabriel. „Za mě strašná škoda mládeže. Za mě je Příbram super spádové místo. Teď je devatenáctka na sestupu,“ dodává Šlechta. Podle něj by město mohlo začít alespoň trochu víc podporovat mládež, aby se alespoň jí povedlo ochránit před horšími časy.