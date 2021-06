Beze zbytku využila výhody domácího prostředí v kvalifikaci Superligy malého fotbalu do 23 let Příbram a do sobotního Superfinále v Boskovicích vstoupí jako černý kůň. Ve druhém semifinále se od deseti hodin dopoledne v areálu Červená zahrada střetne s Olomoucí.

Výběr Příbrami postoupil do Superfinále letošního ročníku soutěže v malé kopané v kategorii U23. | Foto: Petr Brejla

Když už se týmy dostaly tak daleko, žádný nechce zůstat pod vrcholem. „Ambice jsou určitě nejvyšší. Klukům jsme říkali už před kvalifikací, že chceme skončit co nejvýš. Pokud budeme na bedně, bude to obrovský úspěch, nejhorší by bylo skončit čtvrtý ze čtyř, to nikdo nechce,“ poznamenal trenér příbramského výběru Lukáš Trnka.