Pokud by si měl vybrat jeden oblíbený tým, jednalo by se jednoznačně o Pičín. Střelec…

Ve Věšíně se strhal divoká přestřelka už od začátku. Domácí sice otevřeli skóre, ale vzápětí začal překlápět skóre na stranu hostů Sojak, který odpověděl na vedoucí gól dvěma zásahy. „V prvním poločase to bylo takové, že jsme nevěděli, co od zápasu očekávat, protože jsme se úplně nesešli. K utkání jsme tak přistoupili zodpovědně. Podařilo se nám ale inkasovat pár gólů,“ komentoval průběh dění 21letý hráč rezervního celku Milína.

Na trefy z 8. a 11. minuty ještě domácí zareagovali Sojak ale přidal do přestávky ještě další dvojitou porci gólů. K němu se přidal i Krejčí a hosté měli navrch o tři branky. „Tím jsme si pojistili výsledek. Do kabiny jsme odcházeli s klidným svědomím, že máme náskok a chceme ho ve druhé udržet a zápas si nezkazit,“ řekl Sojak. Se spoluhráči si třígólové vedení po přestávce udržel a ze hřiště mohl odcházet spokojen. Zvlášť, když se stal mužem zápasu.

Kvarteto branek ho hodně potěšilo. Doposud byly totiž jeho maximem jen dvě branky na utkání.„Určitě jsem za čtyři góly rád. V sezoně se mi stávalo, že šance, které jsem mohl dát, jsem neproměnil. Teď jsem dal všechny, což pomohlo jak mně, tak týmu, protože mi dodalo chuť se do fotbalu zapojit víc a dál bojovat,“ přiznal 21letý hráč Milína.

Milín přejel doma Rakovník a míří za druhým místem, chce pomoct Podlesí

Jedinou menší kaňkou v letošní sezoně tak pro rezervu celku působícího v I. A třídě bude, že jí unikl posun do okresního přeboru, který si vykopalo béčko Podlesí. „Jako tým jsme na postup měli. Byly tam ale zápasy, ve kterých se nám nepodařilo zvítězit. Druhé místo do určité míry jako zklamání je, ale příští rok se do toho dáme a vyšší soutěž si vybojujeme,“ prohlásil odhodlaně Sojak.

Za měsíc navíc oslaví 22. narozeniny. Čtyřmi góly do sítě Věšína si tak dal předčasný dárek. „Byl to něco na ten způsob. S týmem to oslavíme. Dát 14 gólů za sezonu, možná navíc nějaké přidám, a k tomu druhé místo je nakonec taky pěkné,“ shrnul Sojak.

Béčko Milína disponuje se 77 vstřelenými góly jednak nejlepší ofenzivou soutěže a s 31 inkasovanými brankami také druhou nejlepší defenzivou. „Náš útok i obrana jsou velmi kvalitní. Máme vyvážený tým jak dopředu, tak dozadu. Na III. třídu máme dost kvalitní skóre,“ pochvaloval si nejlepší kanonýr rezervy Ligmetu. On sám se chodí dívat i na I. A třídu, aby mohl leccos okoukat od tamějšího kanonýra Stanislava Gabriela. „Chodím se koukat na zápasy A-týmu, abych se něco přiučil a aby se áčko dostalo co nejvýš,“ uzavřel Sojak.