„Viděli jsme, jak se nyní hraje fotbal. Rychlost, důraznost, presink. Zjistili jsme, že fotbal v Česku trošku zaostává oproti německému,“ shodli se obránce Denis Halinský s hlavním koučem. „Nesmírná zkušenost pro nás. Věřím, že si kluci uvědomí, o čem to je. Mára Nikl asi potvrdí, že tady je trénink to samé, co zápas,“ dodal kouč Zápotočný.

Norimberk napadal po celý zápas příbramské hráče okamžitě po ztrátě míče, kteří nevěděli, jak si s tím poradit. „Dostal jsem balón a najednou jsem ho neměl komu dát. Přišel presink od šesti hráčů soupeře. Fakt ho měli dobře organizovaný,“ uznal Halinský. „Donutili nás k chybám. Líbilo se mi, že když šli do presu, tak v něm pokračovali. Naše největší chyba je, že my naopak ne,“ přidal se k němu Zápotočný.

Vyspělejší německý soupeř se nakonec zastavil na devíti gólech a hosté byli rádi, že si domů neodvezli desítku. „Český fotbal je úplně někde jinde. Vyzkoušeli jsme si druhou bundesligu. Srovnávat se s nimi nemá smysl. Pro mě je to nějaká inspirace,“ uvedl kouč Příbrami, jehož více než jeho svěřenci zaujali hráči soupeře, jak přistoupili k utkání. Zároveň doufá, že si Středočeši vezmou ze zápasu ponaučení a posunuli se dál. Už v sobotu si budou moct zvednout náladu, když doma přivítají od 14 hodin třetiligový Králův Dvůr.

