V minulosti spolu už poříčanský tým vedli. Šmejkal dovedl Poříčany k postupu z krajského přeboru do divizní společnosti, k němu se pak přidal i Jiří Kabyl. Jenže ten se v nedávné době objevil na záběrech, na kterých od kolegy rozhodčího Jiřího Houdka převzal obálku, v níž měl být údajný úplatek. Případem se zabývala etická komise, řízení však bylo pozastaveno. Kabyl vystoupil z FAČR a nemůže být komisí dál vyšetřován. Stejně tak se ale nemůže účastnit ani soutěžních zápasů v jakékoliv funkci. Kabyl sice vedl až do teď přípravu týmu, vedení Poříčan ale jednalo. Znovu k týmu „vrátilo“ Šmejkala, který v klubu skončil kvůli svému pracovnímu vytížení a časové zaneprázdněnosti.

Je to tak. Zdeněk Šmejkal je zase naším trenérem,“ prozradil novinku předseda poříčanského klubu Jiří Koula. „Vše jsme doladili a nyní to můžeme prozradit. Jiří Kabyl u nás jako trenér skončil, ale Šmejkalovi bude nadále pomáhat s tréninky,“ upřesnil nastavení pozic Koula.

Poříčany s Kabylem na lavičce uhrály po podzimní části deváté místo v divizi C. V extrémně našlapané tabulce ale ztrácí na třetí místo jen pět bodů.

Třiatřicetiletý Zdeněk Šmejkal s fotbalem začínal ve Spartě Praha, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi a v roce 2007 se dočkal i prvoligové premiéry v dresu Viktorie Plzeň, kam přešel. V dané sezoně odehrál jedenáct utkání, vstřelil v nich i premiérovou branku. V létě 2008 šel na hostování do Příbrami a v létě 2010 přestoupil do Baníku Ostrava. Do Příbrami se vrátil v létě 2012. Za reprezentační výběr do devatenácti let sehrál jedenáct utkání, za jednadvacítku dvě, a dokonce vstřelil gól. Pak jej ale stále více trápilo zranění a z profesionálního fotbalu odešel. Ale zůstal u něj, v současné době je hráčským agentem.

Poříčany se obuly i do posilování mužstva. Z Českého Brodu přichází třicetiletý Jan Makovský, se kterým už v Brodě nepočítali. „Všechno je domluvené, je to na devadesát devět procent,“ podotkl předseda Koula. „Stačí jen všechno doladit,“ přidal.

Dalším hráčem, o kterého mají Poříčanští zájem, je útočník Roman Herzán, osmadvacetiletý útočník Českého Brodu. „Také o jeho příchodu jednáme,“ netajil Koula. Jenže o vytáhlého forvarda je i zájem jinde. Mluví se o Bohemii Poděbrady nebo Kolínu.

Poříčany musely jednat. Kádr měly hodně úzký, na podzim měli trenéři často problém dát mužstvo dohromady. A navíc na odchodu je čtyřiadvacetiletý Jakub Skořepa. Ten má pro změnu namířeno opačným směrem, tedy do Českého Brodu. „Začal s Brodem trénovat hned po konci podzimu. Chtěl by jít tam. My bychom zase rádi sehnali dva až tři hráče, se kterými v Brodě nepočítají,“ uvedl poříčanské šéf klubu. „Jinak zatím nic nového. Řešíme ještě příchod dvou nebo tří kluků, jména ale prozradit nemůžu,“ mlžil Koula.

Divizní celek začal přípravu 18. ledna. „Zatím to není žádná sláva s docházkou. Tým trénuje v osmi až deseti hráčích. Navíc nám do toho zasahuje karanténa a nemoci. Takže místo patnácti lidí jich chodí deset. Doplňujeme to kluky z béčka, aby to trochu vypadalo,“ dodal Koula.