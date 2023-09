Pořádnou dávku ofenzivního fotbalu servírovali v zápase úvodního superligového kola hráči Příbrami a Plzně. O jeden zásah navíc zaznamenal Partyzan a na domácím hřišti se radoval z triumfu 8:7.

Radost příbramských fotalistů | Foto: Petr Hrnčíř

Patnáct branek v jednom duelu? To je i na malý fotbal dost. „Byl to pěkný kolotoč, skóre se přelévalo na obě strany a zápas byl docela vyrovnaný. Možná měli domácí víc štěstí a také víc zkušeností. Drží se pospolu, zatímco my jsme trochu obnovili tým, zkušenosti rozhodovaly,“ uvažoval plzeňský kapitán Jan Šebek.

Podle domácího univerzála Petra Sirotka se na gólovém účtu podepsalo vyloučení gólmana Partyzanu Martina Melichara, který v šestnácté minutě uviděl červenou kartu. Do branky tak šel zadák Ondřej Drašnar. „Vypadl nám gólman a zároveň jeden obránce, Ondra toho upřímně moc

nepochytal. V posledních dvou minutách jsme dostali dva góly, když hosté dvakrát vystřelili, Ondra měl na rukavicích hořčici a propadlo mu to tam,“ pousmál se. „Troufnu si říct, že s naším gólmanem bychom nedostali šest branek, ale třeba čtyři,“ přemítal Sirotek.

Když dostal Melichar červenou kartu, byl stav nerozhodný 2:2. Rytíři hned za dvě minuty přesilovku využili zásluhou Krzysztofa Zielińského, ovšem už ve dvacáté minutě srovnal Jiří Junek. Plzeňský kapitán si myslí, že výměna v brance neměla až tak výrazný vliv. „Dalo se sice využít, že v bráně nebyl brankář, na druhou stranu hráč, co chytal, pustil jeden blbý gól, jinak toho docela dost pochytal. Naopak gólman před ním mně pustil nesmyslný gól z úhlu mezi nohama. Těžko říct, zda by to bylo jiné, dalo se však z vyloučení vytěžit víc. Mohli jsme si z Příbrami odvézt body, ale moc jsme netrefovali bránu,“ uznal Šebek.

Partyzan si rozhodující náskok vytvořil na přelomu první a druhé půle, kdy skóroval čtyřikrát v řadě. „Měli jsem pasáž, kdy jsme během tří minut dali dva rychlé góly a hru jsme kontrolovali. Náskok jsme udržovali až do konce, i když ten se nám moc nepovedl. Všechna čest Plzni, že nepřijela bránit, je vidět, že hráči trénují a určitě se zlepšili oproti loňskému roku,“ ocenil soupeře Sirotek.

Rytíři Plzeň i přes prohru ukázali, že letos rozhodně výrazněji zabojují o účast v play-off. „Hodláme být lepší než loňskou sezonu, už nechceme být za otloukánky. Hráli jsme s posledním finalistou docela vyrovnanou partii a myslíme si, že se dá hrát s každým, šanci na play-off máme. Musím kluky pochválit, že do malého fotbalu dávají víc než loni, chodí na tréninky, naslouchají, co jim s trenérem říkáme a je to vidět na hřišti. Jsou však mladí a trochu ztrácejí koncentraci, neplní vše na sto procent, což je potřeba, abychom naplno bodovali. Ovšem jestli budeme takhle pokračovat, jsme na dobré cestě a má to smysl,“ sdělil Šebek.

Příbram v uplynulém ročníku došla až do Superfinále a souboj o zlato prohrála s Mostem až 2:3 po penaltovém rozstřelu. „Když prohrajete finále na penalty, je to hrozně složité, ale sedli jsme si v kabině a řekli si, že se do toho pustíme znovu ve stejném počtu, odsouhlasili jsme si to. Občas se stane, že někdo vypadne kvůli zranění nebo je v práci, ale kostru týmu jsme udrželi. Máme za cíl soutěž vyhrát, samozřejmě je to strašně daleko, ale líbí se mi nastavení v týmu, nasazení. Co se týče technické vybavenosti a fotbalovosti, jsou v soutěži lepší mužstva, ale nás zdobila dřina, bojovnost, což jsme si přenesli i do tohoto zápasu a zvládli jsme ho s nególmanem v bráně, za což jsem rád,“ těšilo příbramského hráče.

Partyzan Příbram – Rytíři Plzeň 8:7 (5:3)

Branky a nahrávky: 1. Sirotek (Malý), 5. Drašnar (Melichar), 20. J. Junek, 25. Ptáček, 27. Ptáček (Šrajn), 38. Malý (Drašnar), 51. Malý (Sirotek), 55. Sirotek (Šrajn) – 3. Bodnaruk (Adamovič), 14. Šebek (Kyklhorn), 18. Zieliński (Šebek), 43. Koudele (Eger), 45. Bodnaruk (Adamovič), 58. Bodnaruk (Potoček), 60. Adamovič. Rozhodčí: M. Kubečka – Soukup. ŽK: Malý – Kutný, Šebek. ČK: 16. Melichar (Příbram).

Partyzan Příbram: Melichar – Bálek, Vokurka, Ptáček, Šrajn, Junek, Sirotek, Hájek, Malý, Dráb, Drašnar.

Rytíři Plzeň: Adamovič – Zieliński, Potoček, Kyklhorn. Mižár, Bodnaruk, Eger, Kutný, Koudele, Šebek.