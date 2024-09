Téměř všichni by si nejraději přáli regionální derby s Příbramí, které by mělo rozhodně zajímavý náboj. Celek od řeky Litavky ale bude hrát doma s Českými Budějovicemi. O kousek vedle se bude hrát ale další interesantní duel. Milín doma vyzve dalšího prvoligového soupeře z Teplic.

„Hned jsme si psali ve skupině, že je super a jsme rádi, že jsme dostali někoho z ligy. Zklamaní určitě nejsme. Nejvíc by bylo atraktivní derby s Příbrami, ale spousta lidí přijde i na Teplice,“ řekl kapitán Milína Josef Obdržal. Účastník čtvrté nejvyšší soutěže bude moci opět využít domácího prostředí a podobně, jako se mu povedlo zaskočit druholigovou Vlašim, bude chtít nyní skolit dalšího favorita.

„Kvalita bude někde jinda. Když budeme hrát z pevné obrany a z nějakého protiútoku se nám podaří dát gól, tak se bude dát hrát s každým. Do zápasu půjdeme s tím, že půjdeme vyhrát,“ hlásil Obdržal.

Podle vůdce domácí kabiny je naděje na proklouznutí do dalšího kola o to vyšší, že by Teplice mohly upřednostnit ligu, poněvadž je čekají těžké duely s Plzní či Ostravou a hned po poháru následně další klíčový souboj s Pardubicemi.

„Koukali jsme na jejich los, který nemají po reprezentační pauze jednoduchý. Hrají s Plzní a Baníkem, pak s námi a Pardubicemi, které budou chtít určitě porazit. Mohly by nastoupit v okleštěné sestavě. Šance by mohla být větší,“ uvedl Obdržal. Naděje na překonání prvoligového soupeře rozhodně tady je. Domácí budou mít v sestavě určitě znovu Štěcha, Mazucha či Kadlece a navíc, není to tak dávno, co Velvary takhle vyřadily trápící se Východočechy.