Kouč Dobříše Lubomír Pružina označil první poločas v podání hostů za tragický. Nic jiného mu ani nezbývalo, když jeho svěřenci třikrát inkasovali. „Chyby ve středu zálohy, stopeři se rozestoupili a dostali jsme góly,“ konstatoval kouč hostů. Domácím chyběly dvě hvězdy, které přišly v letní přestávce. Kvída byl mimo a Mazuch se zotavuje po zranění a do hry se zapojí později. Milínským fanouškům se představili Karel Soldát a Stanislav Gabriel, který se uvedl hattrickem. Po 25 minutách zápasu vedl nováček I. A třídy 3:0.

VIDEO, FOTO: Dobříš poprvé v přípravě vyhrála. Porazila oslabené Podlesí

„Dobříš jsme nepustili do ničeho. Pro nás určitě kvalitní zápas, který jsme potřebovali před začátkem soutěže,“ těšilo předsedu Milína Miroslava Obdržala. Hosté sice měli po změně stran, kdy už se hrálo uvolněněji kvůli střídáním na obou stranách, penaltu. Puchmajer však trefil pouze spojnici a tak hosté odjeli domů bez vstřelené branky. Čtvrtou na cestu jim přibalil Šilhavý.

„Druhá půle už byla lepší a podle mých představ,“ našel alespoň nějaká pozitiva Pružina. Dobříšský kouč věří, že výkony a předvedená hra budou lepší, zatím k tomu má však daleko. „Děláme velké chyby a každá taková, kterou uděláme, nás stojí gólem,“ naříkal Pružina. Obavy má hlavně z obranné fáze. V úvodním kole v Mnichově Hradišti navíc bude postrádat Machače, Václava Šraina a Lišku, kteří se zranili. Se všemi třemi přitom počítal do startu krajského přeboru.

Milín osvítil I. A třídu hvězdami, zaútočit mohou také Kralupy

Milín naopak předvedeným výkonem navnadil fanoušky, co by je mohlo čekat v nadcházející sezoně v I. A třídě a čím by je mohl bavit. Stěžejní budou samozřejmě čtyři velké a výrazné posily. „Diváky bude lákat, když tam budou hrát tihle kluci,“ řekl Obdržal. Nováček startuje nový ročník už v pátek večer v Jílovišti a na vyšší soutěž se důkladně připravil. Od začátku letní přípravy trénuje už pátým týdnem v řadě třikrát v týdnu. Hráči si prý tréninky pod vedením Františka Baráta pochvalují.

Milín - Dobříš 4:0 (3:0)

Branky: Gabriel 3, Šilhavý

Milín: Poplštein – Petrák, Pastyrik, Obdržal, Vondrášek – Pohořálek, Soldát, Kunc, Malý, Šilhavý – Gabriel. Střídali: Vondrášek, Vrkoč, Synek, Müller, Švehla, Vondráček, náhradní brankář Kubík.

Dobříš: Vašák - Procházka, Talůžek, Pokorný, Šrain V. - Junek, Šrain J., Puchmajer, Kilián, Janda – Zmeškal. Střídali: Horáček, Weber, Boudník, Forejt, Rehák.