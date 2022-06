„Bohužel jsme na jaře získali pouze pět bodů za vítězství v Rakovníku a dvě remízy s Meteorem a Březovou. Během celé sezóny nás brzdila častá zranění hráčů, slabá koncovka a zbytečné chyby v defenzivní fázi ve vyrovnaných zápasech. Hlavně v jarní části se projevilo, jak moc nám chyběl kvalitní útočník,“ shrnul pro klubový web Dort.

On sám pak přiznal, že by zpětně řešil některé věci jinak. „Mrzí mě, že u mužstva za mého působení nedošlo k většímu progresu. Na druhou stranu, dostali příležitost zahrát si divizní soutěž mladí hráči nebo dorostenci a ty jsou příslibem do budoucnosti,“ mínil nyní už bývalý trenér Dobříše.

Nyní tedy nastal čas se rozejít. Dort má nyní v plánu čas na sebe a na rodinu, se kterou plánuje dovolenou. U rybaření si vyčistí hlavu a dojde i na nějaký ten pohyb. U fotbal chce ale ještě zůstat. „Pravidelně sleduji zápasy většiny týmů MFK Dobříš, chci mít o nich přehled. Co se týká mého hraní, tak to nechávám otevřené, záležet bude na mém zdraví a kondici. Hlavně by to ale muselo mít smysl, protože teď je to nastavené správně. Hrají mladí hráči a jsem přesvědčený o tom, že se to MFK v nelehké budoucnosti která je před námi, v pozitivním slova smyslu vrátí,“ objasnil Dort.

Dobříš tak povede po sestupu z divize v krajském přeboru nový kouč. Na jeho jméno si ale budou muset fanoušci ještě počkat.