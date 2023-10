Potkali se jako soupeři, kteří brankami dávali naději svému mužstvu na vítězství v magnetu čtvrtého kola Superligy malého fotbalu. Radost po zápase měl nakonec jen příbramský Ondřej Beran, protože Partyzan předčil Hanspaulku Praha i s Danielem Žížalou 5:4.

Partyzan Příbram doma přetlačil pražskou Hanspaulku 5:4. | Foto: Petr Hrnčíř

Už příští týden však oba dvougóloví střelci obléknou stejný dres, protože se dostali do závěrečné nominace české reprezentace na mistrovství světa ve Spojených arabských emirátech. „Těším se hrozně moc. Jedná se o moje první mistrovství světa a bude to skvělá zkušenost. Jedeme tam vyhrát, nic jiného,“ prohlásil pražský forvard Žížala.

Premiéru na velké mezinárodní akci zažije také Beran. „Bude to pro mě něco nového, ale nijak zásadně se nestresuji. Bude to fajn zkušenost, navíc ze zimy tady poletíme do tepla, takže i vzpomínka na léto. Jsem ve fázi shánění detailů, abych měl všechno doladěné a můžu letět,“ vyhlížel světový šampionát Beran.

Jeho profesí je brankář, ovšem nezřídka nastupuje v útoku, stejně jako ve šlágru čtvrtého superligového kola proti Hanspaulce. Mezi tyčemi totiž dostal přednost Martin Melichar. „Domlouvali jsme, jak to uděláme, když za týden letím do Emirátů. Melda říkal, že by přišel, komunikoval i s kapitánem, zda by mi to nevadilo. Jsme domluvení, že když bude Melda, nastoupím v útoku, to je to nejmenší. A vyšlo to teď i střelecky,“ usmál se Beran, který se na příbramském vítězství podílel dvěma brankami.

Duel Partyzanu a Hanspaulky vypadal podle toho, že se potkaly dosud neporažená mužstva. Vyrovnaná bitva měla v poločasové přestávce skóre 3:3. Jenže dvě minuty po pauze poslal Příbram do vedení Jiří Junek po přihrávce Berana. Ve 48. minutě si pak pražský kapitán David Baran vstřelil vlastní gól. „Myslím, že Příbram byla šťastnější. Byl to vyrovnaný zápas, trpěli jsme tím, že jsme neproměňovali šance. Vytvořili jsme si jasné tutovky, šli jsme sami na prázdnou bránu, ale nepodařilo se nám to proměnit a Příbram nás hloupě potrestala,“ hlesl Žížala.

Ten už v šesté minutě skóroval z pokutového kopu na 1:1, v padesáté minutě už jen snižoval na konečných 4:5. Další branku nepřidal. „Ještě jsem se dostal do dvou tří šancí, které bych jako útočník měl určitě proměňovat. To taky rozhodlo zápas,“ kál se jedenadvacetiletý Žížala.

Partyzan tak i ve čtvrtém kole celostátní soutěže zvítězil. „Výsledek ukazuje, že jsme byli o chloupek lepší. Prohrávali jsme akorát 1:2, jinak jsme celý zápas vedli. Většinou to bývá tak, že na venkovní utkání nejezdí mužstva v totálně plných sestavách. Hráli jsme trpělivě a měli jsme přesnější zakončení, taky nás podržel Melda v bráně,“ uznal čtyřiadvacetiletý Beran.

Příbram už v minulém ročníku ovládla v základní části tabulku západní skupiny, pak došla až do Superfinále, kde v boji o zlato podlehla Mostu 2:3 po penaltovém rozstřelu. V novém ročníku v takových výkonech pokračuje. „Tým máme postavený na partě, jsme správní blázni, v kabině máme fakt velkou pohodu. Na zápasy chodíme pravidelně, po nich si sedneme na večeři. Je to dost o partě, což přináší výsledky. Myslím, že dokážeme zabojovat o něco víc než ostatní týmy, které mají dobré jednotlivce, ale my bojujeme jeden za druhého. Dovolím si tvrdit, že kvalitativně je na tom většina týmů podobně, rozhodují však i mimofotbalové detaily,“ popsal příbramský brankář i útočník.

Hanspaulka Praha v minulé sezoně vypadla už ve čtvrtfinále play-off s Olomoucí Mighty Ducks, tentokrát míří výš a na Příbram ztrácí ze druhé příčky západní skupiny tři body, stejně jako třetí Most. „Furt je to začátek soutěže, čeká nás ještě hodně zápasů. Věříme tomu, že se nám podaří vyhrát skupinu, ale koukáme na play-off, které je nejdůležitější. Cítím, že síla v týmu je obrovská, jsme mnohem lepší než minulý rok a věřím, že navážeme na předminulý rok, kdy jsme Superligu vyhráli,“ přál si Žížala.

Partyzan Příbram – Hanspaulka Praha 5:4 (3:3)

Branky a nahrávky: 2. Beran (J. Junek), 13. Malý (J. Junek), 17. Beran (Belej), 32. J. Junek (Beran), 48. vlastní Baran – 6. Žížala (PK), 9. Baran (Hudec), 30. Bezstarosti (Verner), 50. Žížala (Hudec). Rozhodčí: M. Kubečka – Řeháček. ŽK: Šrajn, Beran – Jelínek.

Partyzan Příbram: Martin Melichar – Matěj Bálek, Filip Šrajn, Jiří Junek (C), Patrik Junek, František Belej, David Malý, Ondřej Drašnar, Ondřej Beran.

Hanspaulka Praha: Tomáš Bezstarosti – Vojtěch Krupička, Miroslav Verner, Tomáš Jelínek, David Baran (C), Ondřej Žežulka, Stanislav Mařík, Adam Jákl, Daniel Žížala, Daniel Hudec.