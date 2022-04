Partyzanu senzačně vyšel úvod utkání, za pět minut vedl 4:0. „Strašně se nám vydařil začátek. Povedla se nám hned úplně první akce gólově, což nás víceméně nabudilo a šoupali jsme jeden gól za druhým. Začátek byl od nás super, tak by to mělo vypadat. Plzeň možná čekala, že třeba budeme hrát odzadu, ale trenéři nám řekli, abychom to takhle plnili a myslím, že vše dopadlo suprově,“ radoval se domácí hráč Ondřej Drašnar. Z jeho dvou přihrávek skórovali Jiří Junek a Martin Štochl, před nimi se trefili Jan Dvořák a David Malý. „Absolutně nám nevyšel začátek, za pět minut bylo po utkání. Zaspali jsme, zatímco Příbram hrála poslepu na jeden dotek, vlastně z každé střely nám na začátku dala gól,“ litoval plzeňský útočník František Belej.

Ještě do přestávky zvýšil David Sandr a dvě minuty po nástupu do druhé půle právě Drašnar. Až pak se ozvali hosté, čestný úspěch zaznamenal Josef Vitouš, jenže Partyzan přidal ještě dva zásahy z kopaček Sandra a Malého. „Vstoupili jsme do utkání tak, že chceme vyhrát a musíme jej zvládnout za každou cenu, což se povedlo. V páté minutě bylo utkání rozhodnuté, potom jsme občas dělali kraviny, někdo si chtěl dát gól, ale pak jsme si řekli, že ve druhém poločase furt musíme hrát jako tým a myslím, že jsme to plnili víc než dobře, takže spokojenost,“ sdělil Drašnar. Hosté se sice snažili, jenže na rozjeté domácí neměli. „Ovšem smekám před klukama, i když jsme za pět minut prohrávali 0:4, utkání jsme nezabalili, bojovali jsme, jezdili po zadku, jenže Příbram byla jinde a pohlídala si to,“ uznal Belej.

Před dvěma lety patřil k příbramským objevům, teď si proti bývalým spoluhráčům prožil trpkou plzeňskou premiéru. „Neměl jsem žádný kontakt, že bych mohl nastoupit za Příbram, naopak přišel z Plzně přes Milana Vančáta, že o mě stojí a udělali mě k nim. Vyvrbilo se to tak, že jsem nastoupil poprvé v Příbrami,“ popsal hostující útočník.

Plzeň má před posledním utkáním základní části na páté pozici tříbodový náskok před Kolínem, místo play-off se už může soustředit na novou sezonu. „V Plzni mi představili koncept, jak to bude vypadat na podzim, zalíbil se mi a budu doufat, že to bude fungovat. Když budu stíhat, rád přijedu na každý zápas,“ doplnil Belej, se kterým za Západočechy nastoupil i nedávný příbramský kapitán Jakub Tošovský.

Příbram si upevnila čtvrté místo v tabulce, na třetí Koráb už ztrácí nedostižných šest bodů, stejný odstup má také od páté Plzně. „Takže budeme hrát play-off s Brnem, nebo Blanenskem. Když si vezmu předchozí zápas s Mostem, kdy jsme hráli výborně, bohužel nás trápila koncovka, tak můžeme s tímto kádrem porazit kohokoli. Jsme běhaví, mladí kluci a pokud se sejdeme v sestavě jako s Mostem nebo s Plzní, potrápíme úplně každého. Pokud plníme, co máme, jsme schopní porazit Brno i Blanensko. Bude to těžké, jsou tam výborní fotbalisté, ale naším stylem hry dokážeme dostat pod tlak a znervóznit i týmy, jako jsou tyto,“ řekl Drašnar, který v utkání s Plzní přidal k jedné brance čtyři asistence.

Partyzan Příbram – Plzeň 8:1 (5:0)

Branky a nahrávky: 1. Dvořák (Junek), 2. Malý (Sandr), 3. Junek (Drašnar), 5. Štochl (Drašnar), 30. Sandr (Drašnar), 32. Drašnar (Sandr), 38. Sandr (Drašnar), 39. Malý (Junek) – 34. Vitouš (Šebek). Rozhodčí: M. Kubečka. ŽK: Sandr, Malý (oba Příbram).

Příbram: Jan Bohuslav – Ondřej Drašnar, Jan Dvořák, Jiří Junek, David Malý, David Sandr (C), Martin Štochl, Jiří Vlk.

Plzeň: Tomáš Bochníček (Zdeněk Boukal) – Jan Pinkava, Petr Kutný, František Belej, Jakub Tošovský, Josef Vitouš, Milan Kubeš, Jakub Vavrač, Tomáš Kosť, Jan Šebek (C).