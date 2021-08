V letní přípravě se Radek Skuhravý rozhodl pro změnu působiště. A zamířil rovnou do zahraničí. Nastupovat bude v rakouské nižší soutěži za tým SVU Mauer. A jak se jeho odchod seběhl? „Nejdříve mi o tom říkal bývalý spoluhráč, který dříve působil v Rakousku. Poté mě kontaktoval jeden manažer, který má na starost hráče v Rakousku,“ popsal námluvy s rakouským týmem hráč.

Jeho tým působí v soutěži, která je v porovnání s Českem jako divize nebo krajský přebor. „Zatím jsem nehrál žádné soutěžní utkání, jelikož nám začíná soutěž 14. srpna. Ale podle přátelských utkání, co jsem zatím odehrál, tak si myslím, že to tak asi je. Ale to se ani nedá tak nějak říct, jaká by to byla úroveň v Česku, protože mezi Českem a Rakouskem je rozdíl takový, že v Rakousku to není zase tolik o soubojích jako v Česku,“ popsal své první zkušenosti se soutěží Skuhravý.

Čtyřiadvacetiletý fotbalista ale nebude u našich jižních sousedů bydlet. Bude dojíždět. „V Rakousku mám domluvené, že přijedu na předzápasový trénink, přespím tu a druhý den odehraji zápas,“ přiblížil dohodu mezi klubem a hráčem středopolař.

Vyzkoušet se má všechno. Pro hráče to může být nový impulz, nová zkušenost. „Docela mě to lákalo, chtěl jsem to jít zkusit, jaké to je. Důvodů bylo víc, jeden z nich byla práce, jelikož mám docela fyzicky i časově náročnou práci. Takže bylo dost náročné se přemlouvat, abych šel na tréninky,“ přiznal Skuhravý.

A pak je tu také odměna. O té fotbalisté neradi mluví, většina z nich při takové otázce mlží nebo dopoví hodně vyhýbavě. Jenže pro čelákovického borce to bylo další plus při rozhodování. „Dalším z důvodů jsou peníze. Nebudu říkat, že jsem se na peníze nekoukal, ani by to moc nedávalo smysl, že bych jezdil hrát do Rakouska a nekoukal při tom na peníze,“ je otevřený tvořivý záložník.

Na své poslední působiště v Poříčanech ale nezanevřel. „Sledoval jsem skoro všechna přípravná utkání. Ale nedokážu říct, jak se klukům bude dařit nejsem jasnovidec (smích). Samozřejmě budu klukům držet palce a přát štěstí, aby se jim dařilo. Budu se i snažit chodit se na kluky koukat,“ přidal dnes už bývalý hráč divizních Poříčan.

Pro mladého fotbalistu to ale může být v kariéře krok zpět. Sám fotbalista má ale trochu jiný názor. „Je to úhel pohledu. Každý na to kouká jinak. Někdo na to kouká, že je to krok zpět a pomalu konec s fotbalem, ale zase na druhou stranu není vyloučené to, že se můžu posouvat výš tady v Rakousku,“ má jasno Skuhravý.

Cestování do zahraničí je v této době složitější, navíc v zemích panují jiné povinnosti kvůli koronaviru. „Zatím jsem žádné zvláštní opatření nepoznal. Stejně jako v České republice lidé nosí roušky. Každý týden chodím na testy kvůli hranicím a podobně. Ale zatím ani jednou po mě potvrzení nechtěli,“ dodal fotbalista Radek Skuhravý.