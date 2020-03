Vedení 1. FK Příbram okamžitě zareagovalo na nařízení vlády, která vzhledem k aktuální situaci v České republice uvalila karanténu na celé území státu (zatím do 24. března). Proto až do odvolání zrušilo všechny tréninkové jednotky a uzavřelo celý areál u Litavky.

Stadion 1. FK Příbram. | Foto: archiv klubu

"Zdraví nás všech je to nejdůležitější, proto musíme na nastalou situaci reagovat a rozhodli jsme se chod týmů aktuálně zastavit. Věřím, že se situace v naší zemi brzy vrátí do normálu a my budeme moct tréninky zase spustit," pronesl statutární ředitel příbramského klubu Jan Starka.