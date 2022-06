Na trávníku přivítal přibližně 50 – 60 dětí. Pro ně byl připraven vzorový trénink s několika stanovišti, kde si mohly vyzkoušet spoustu všeobecných pohybových aktivit a míčových her. Dětem se více než hodinu věnoval kromě Habarta i trenér ročníku 2016 Pavel Havrančík. „Myslím si, že všichni odcházeli spokojení,“ uvedli Habart.

Příbramská Základní škola Březové Hory vystoupala na vrchol McDonald's Cupu

Malé sportovce přišli přivítat i i dva zástupci prvního týmu a příbramští odchovanci Tomáš Pilík s Tomášem Wágnerem. Obě klubové legendy se zúčastnili přibližně poloviny tréninku. „Jde o to, aby si s nimi zahráli, zapojili se,“ komentoval Habart. To nejdůležitější se ale povedlo, minimálně jedenáct hráčů ročníku 2017 se přidalo do týmu a od příští sezony naskočí do fotbalového kolotoče.