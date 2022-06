Řeč přišla i na jeho současné působení ve Veroně případně i přestup, o kterém se v posledních měsících hovoří. „Líbí se mi v Itálii, rád bych tam zůstal. Chtěl bych být v klubu, kde bych si zahrál Ligu mistrů,“ odpověděl Barák ohledně nejbližší budoucnosti. Rovnou zavrhl návrat do Česka a to i v budoucnu. „Teď mám nějakou vizi, která není spojena s českou ligou. Neříkám ne, momentálně to ale není otázka. Chtěl bych skončit kariéru v zahraničí,“ odhalil 27letý rodák z Příbrami.

Záložník Verony v rozsáhlém rozhovoru přiblížil dětem i tamější prostředí. „Je jiné v tom, že Italové jsou mnohem více společensky otevření. V Česku máme hodně sportů. Děti jich hrají víc. Tam je fotbal, dlouho nic a pak volejbal. Co se týče pracovitosti hráčů, tak to je všude podobné. Vidím tam rozdíl, jaké tam je zapálení pro fotbal,“ přiblížil Barák, který letos dokončil v Serii A už pátou sezonu. Další rozdíl je v tom, že na Apeninském poloostrově je A-tým zcela odříznutý od mládeže, v tuzemsku jsou obě složky mnohem víc propojeny. Na druhou stranu se tam klade větší důraz na nácvik taktiky a herních situací.

Od jednoho z chlapců přišel tradiční dotaz, zda Argentinec Messi, nebo Portugalec Ronaldo. Český záložník přišel se šalamounskou odpovědí. „Jako fotbalista Messi, jako osobnost Ronaldo,“ vyklouzl chytře Barák, který přiznal, že proti komu se mu strašně špatně hraje, je další veliká osobnost světového fotbalu Švéd Zlatan Ibrahimovič. „Ať chcete nebo ne, tak ho na hřišti vnímáte,“ podotkl autor hattricku v letošní sezoně v nejvyšší italské soutěži, což se mu po Tomáši Skuhravém povedlo jako druhému českému fotbalistovi v historii.

Mezi největší dosavadní fotbalové zážitky řadí Antonín Barák zápas na loňském EURO proti Nizozemsku, který Češi v Budapešti vyhráli 2:0 a také duel na legendárním San Siru, kde s Veronou porazil slavný Inter Milán 3:1. „Když na 1:1 vyrovnával Icardi, tak člověk neslyšel ani sám sebe. Nic většího jsem nezažil,“ přiblížil Barák, jenž ve Veroně každý den v 8 ráno odjíždí na trénink a vrací se domů okolo třetí odpoledne. Fotbalové víkendy jinak stráví s týmem. Už den před zápasem zamíří všichni na hotel.

Mladí posluchači se ho zeptali i na působení ve Slavii, reprezentaci nebo například i nedávný přestup Adama Hložka do německého Leverkusenu. „Je pro něj super, protože tam bude mít českého spoluhráče (Patrika Schicka) a klub dává šanci mladým hráčům, takže si myslím, že to je pro něj dobré rozhodnutí,“ řekl na adresu 19letého útočníka.

Budoucím fotbalistům vysvětlil i důležitost nepopulárních kompenzačních cviků nebo regenerace. „Je strašně důležitá. Mám s ní výborné zkušenosti. Cvičení není zábavné, ale na druhou stranu si člověk musí uvědomit proč to dělá, co mu to dá a co si musí vzít. Nastavil jsem si to v hlavě tak, že se jedná o součást mého dne a mého tréninkového procesu. Používám to jako uklidnění, kdy se mohu soustředit sám na sebe. Je to odpočinková záležitost,“ odhalil Barák.

V neposlední řadě přišla i otázka na tělo. V Příbrami se totiž šeptalo, že by Antonín Barák společně s otcem mohli odkoupit od Jaroslava Starky tamější fotbalový klub. Sedmadvacetiletý záložník ale přišel s ráznou odpovědí. „Nikdy to pro mě nebyla otázka nezajímalo mě to. Mám svou kariéru a kdybych do toho jednou šel, tak bych to chtěl dělat naplno a ne, když na to nebudu mít čas. Po kariéře bychom chtěli s tátou vybudovat svou akademii na mládež propojenou se školami,“ prohlásil Barák.

Pondělní odpoledne s dětmi si ale záložník Verony užil. „Bylo to super a doufám, že se jim to hlavně líbilo. Mně určitě. Vyšlo počasí, takže to bylo příjemné. Kluci se ptali dobře a doufám, že jsem jim dokázal odpovědět na všechno,“ uzavřel Barák setkání na Spartaku.