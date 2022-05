K dlouhodobě zraněným Stanislavu Lerchovi, Čeňku Cenkovi a Milanu Klimešovi se přidali marodi Patrik Levčík s Bohumírem Doubravským. K tomu trenéru Zdeňkovi Táborskému scházeli kapitán Tomáš Pospiš, Lukáš Matyska a Dominik Havlín. „Chybělo dost hráčů a překvapilo mě, jaké jsem na srazu viděl torzo týmu. Máme ovšem vcelku široký kádr, Tába začlenil dva mladé kluky Zemiho s Krejčou a určitě obstáli,“ zmínil brněnský záložník Jakub Dobšíček dvojici Tomášů Zemana a Krejčíře. „Taky Jenda Hloch, který s námi nehraje pravidelně, předvedl výborný výkon, kluci to vynahradili bojovností. Myslím, že jsme to zvládli týmovostí,“ radoval se Dobšíček.

Přitom Příbram od třetí minuty vedla zásluhou Davida Sandra. „Myslím, že Brno bylo překvapené a chvíli se z toho dostávalo. Čekali jsme, že přijede v plné sestavě, připravovali jsme se na jeho první pětku, ze které vypadli čtyři lidi. Neříkám, že nám to zcela nabouralo plány, ale paradoxně mladá krev, která tam místo nich byla, se nesložila. Hosté se poměrně brzy vrátili do zápasu asi od desáté minuty i naším přispěním. Možná jsme zbytečně přestali útočit a víc jsme se soustředili na obranu. Začali se do toho dostávat a byla otázka času, kdy tlak přetaví v první gól. Od chvíle, co ho vstřelili, se nám rozsypala taktika a po půli byl pro nás zápas prohraný,“ líčil příbramský kapitán Sandr.

Příbramský šéf Starka je na Kanárských ostrovech v nemocnici. V umělém spánku

Dobšíček srovnal po čtvrthodině, minutu poté poslal favorita do vedení Tomáš Prokeš. „Očekávali jsme těžké utkání, protože víme, že v Příbrami hrají mladí, běhaví kluci. Věděli jsme, že kdyby doma vyhráli, měli by velkou šanci přes nás postoupit. Asi do desáté minuty nám trvalo, než jsme se po dlouhé cestě trochu srovnali, bylo to docela těžké, ale potom se nám podařil první gól, dostali jsme svoji jistotu a zkušenosti do nohy, začali jsme si věřit a potom už jsme to uhráli jako favorit a zaslouženě zvítězili,“ poznamenal brněnský záložník.

V posledních pěti minutách první půle navýšili skóre znovu Prokeš, David Macko a Hloch. „Jak jsme dostali branku, řekli jsme si, že jsme nejeli tři čtyři hodiny do Příbrami, abychom utkání odevzdali. Zlomový byl vyrovnávající gól, jakmile jsme ho dali, byli jsme to zase my a od stavu 3:1 jsem věřil, že už výhru udržíme,“ uvedl Dobšíček.

Ten ve 38. minutě zařídil brněnské vedení o pět branek, za domácí už jen korigoval Daniel Hájek. „O přestávce jsem klukům říkal, že je to malý fotbal, když Brno vstřelí pět gólů za půli, nám se to může taky podařit. Je zapotřebí štěstíčko, ale musíte mu jít naproti a proměňovat šance. Táhne se to s námi paradoxně celou sezonu v základní části, s kvalitními mančafty jako Most nebo Staropramen se chleba lámal v těchto aspektech. Nejsme bohužel schopní chyby soupeře potrestat, zatímco když my lacině darujeme možnost vstřelit gól, potrestá to. Musím ovšem uznat, že kvalitou jsme na Brno neměli, přestože nepřijelo v nejsilnější sestavě, třikrát za sebou vyhrálo Superligu, což vypovídá o jeho kvalitě. Má deset vyrovnaných hráčů a je těžké ho porazit. Musela by se sejít spousta věcí, abychom se taky vyvarovali chyb, což se nestalo. Brno si zaslouženě odvezlo výhru, ke které mu gratuluji,“ uznal Sandr.

Odvetu hostí v pondělí od osmi hodin večer Brno. „Myslím, že jsme Příbrami naznačili, že nenecháme nic náhodě a doma zase půjdeme do plných. Náš cíl je jednoznačně titul, pro nic jiného si nejdeme. Očekávám, že Příbram bude kousat, šlapat do nás, ale nenecháme si to vzít. Myslím, že jako favorité tohoto souboje půjdeme do plných a neponecháme nic náhodě,“ nabádal Dobšíček.

V nouzi povolán do brány. Souček následně vychytal Nové Vsi nulu

Příbram musí v Brně uspět, aby duel dospěl do prodloužení 2x5 minut, případně do penaltového rozstřelu. „Už před prvním utkáním tabulka hovořila jasně, čelíme týmu, který třikrát za sebou opanoval soutěž. Minulý rok jsme však na jeho hřišti předvedli, že možnost stále je, každý zápas je jiný a začíná od nuly. Musíme se sejít, mít dobrou obranu, držet taktiku, kterou jsme si řekli. Brno nás ničím nepřekvapilo až na sestavu, herní styl máme nakoukaný a dá se s ním pracovat. Potřebujeme udržet koncentraci šedesát minut, to je klíč do odvety. Pokud by se nám to podařilo, troufnu si říct, že můžeme uhrát výsledek, který by nám dal naději a zápas posunul do prodloužení, případně do penalt,“ přemítal Sandr.

Pro něj půjde o derniéru se Superligou malého fotbalu. „Jednou série Brna skončit musí, pro nás je to výzva a pro mě osobně velká, protože Superligu už nějaký rok hraju a rozhodně bych chtěl zaznamenat větší úspěch s Příbramí. Vyřazení Brna ve čtvrtfinále by takové bylo, ale musíme tomu jít trochu naproti a různé aspekty se musejí sejít. Bylo by velké zadostiučinění, kdybychom postoupili, pro mě to je na dlouhou dobu zase konec malého fotbalu, protože se chystám zpět do Austrálie. Na závěr sezony bych byl strašně rád, aby se to povedlo,“ zadoufal příbramský kapitán.

Partyzan Příbram – Brno 2:6 (1:5)

Branky a nahrávky: 3. Sandr (Drašnar), 40. Hájek (Sandr) – 15. Dobšíček (Moučka), 16. Prokeš (Dobšíček), 26. Prokeš (Dobšíček), 29. Macko (Dobšíček), 30. Hloch (Krejčíř), 38. Dobšíček (Presl). Rozhodčí: Šťástka – Soukup. ŽK: 2:0.

Partyzan Příbram: Jan Bohuslav – Jan Dvořák, Matěj Habart, Daniel Hájek, David Malý, Pavel Bašík, Martin Štochl, Ondřej Drašnar, Jiří Junek, David Sandr, Jan Mezera.

Brno: Lukáš Zrzavý – Tomáš Zeman, Jan Hloch, Dominik Moučka, Tomáš Krejčíř, David Macko, Tadeáš Zezula, Jakub Dobšíček, Tomáš Prokeš, David Presl.