Dvakrát se Sedlčany potkaly s Táborskem v rámci poháru a v obou případech odešly ze zápasu poraženy a bez vstřelené branky. Nyní je vše zapomenuto. Do třetice se Tatran nejenže prosadil, ale favorita z jihu Čech i gólově přetlačil a nakonec se radoval ze senzačního postupu. „Odehrát 120 minut v extrémním nasazení proti profesionálům, klobouk dolů. Všichni dřeli až do úmoru. Penalty už jsou vabank,“ měl slova chvály pro své svěřence trenér Tatranu Ladislav Šach.

Sedlčany využily toho, že Táborsko přijelo bez největších opor, které nechalo doma odpočívat. Do vedení je dostal mladík Habart, který přišel v létě do týmu z dorostu a inspiroval se momentálně českým útočníkem číslo jedna Patrikem Schickem, když napodobil jeho gól proti Skotům v Glasgow a stejně jako on překonal gólmana z úctyhodné vzdálenosti. „Nádherné provedení!“ liboval si kouč Tatranu.

Druholigový favorit v základní hrací době musel dotahovat. Do vedení se dostal až v prodloužení. Ovšem pouze na minutu, kdy ihned srovnal krok domácí hrdina Soldát. Tatran vzápětí dovedl utkání až do penalt, kde sice jako první chyboval, ale soupeř vzápětí zahodil další dvě včetně té rozhodující v páté sérii. Zrodilo se tak překvapení. „Samozřejmě nás strašně moc těší, že jsme dokázali postoupit do dalšího kola. Pořád je ale zapotřebí k tomu přistupovat s pokorou a nepřeceňovat výhru, protože soupeř nedorazil v kompletní sestavě,“ snažil se krotit euforii Šach.

Divizní Sedlčany je tým složený kompletně z amatérů. Záložník Michal Kdolský dorazil k pohárovému utkání až třináct minut před výkopem, kdy dorazil z práce a hned šel do základní sestavy. Na třetí pokus se podařilo Tatranu postoupit přes Táborsko do dalšího kola MOL Cupu. V předchozích případech odešel vždy s debaklem a s nulou – 0:5 (2017) a 0:4 (2019). Nyní jsou tyto výsledky zapomenuty.

Všichni v Sedlčanech si nyní přejí jediné. Aby v dalším kole dostali celek z pater nejvyšších, tedy dalšího favorita a rovnou z FORTUNA:LIGY. Na jménu nezáleží. „Pro všechny hráče, lidi, funkcionáře by byla nyní největší odměna. Nemůžeme počítat s tím, že bychom se v poháru dostali daleko,“ vyslovil své přání Šach, který doufá, že výhra nad Táborskem nastartuje jeho svěřence i do divize, kde na startu dvakrát prohráli 1:2. „Oba zápasy jsme si ale prohráli vlastními chybami. Hra není z naší strany špatná a snese měřítko kvality soutěže, kterou hrajeme, jen se musíme zbavit individuálních kiksů,“ uzavřel Šach.

Sedlčany – Táborsko 4:3 po pen. (2:2) – prodloužení 0:0 a 1:1

Branky: 55. a 107. Soldát, 28. Habart – 54. a 106. Tijani, 76. Miranda

Penalty: 4:3

Ondřej JÍCHA