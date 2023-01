Oba týmy sčítaly hráče, kteří jim chybí. Na straně Tatranu se jednalo o osmičku borců, za které nastoupilo trio z rezervního B-týmu. Hosté naopak byli vůbec rádi, že se sešli, protože neměli pomalu nikoho na střídání a zkraje zápasu jich bylo na hřišti předpisových deset do pole i s brankářem.

Tochovice si ale nicméně v improvizované sestavě poradily a hned z první akce otevřel skóre navrátilec do sestavy Vlček, který křižnou střelou k levé tyči uvedl hned gólem. Domácí se snažili o odpovědět, avšak Novotného vychytal gólman hostů, stejně jako o chvilku později s pokusem Dvořáka. A tak přišel trest ze strany hostů, kteří udeřili centrem po levé straně a do poloodkryté branky zvýšili na 2:0. A to přitom hostům nevyhovoval umělý trávník, který byl dle jejich slov strašně malý a úzký.

V dresu Sedlčan byl při chuti Dvořák, který pálil na tochovickou svatyni jednu ránu za druhou, nicméně na gólmana si nepřišel. Až zkraje druhé půle předvedl parádní lob Repetný, jenž na vlastní polovině získal míč, kousek za půlkou si všiml vyběhnutého brankáře Tochovic a tak ho přeloboval.

Těsný náskok si divizní celek udržel, protože i po inkasovaném gólu byl častěji na míči, se kterým se pohyboval na polovině soupeře. Nicméně i díky spolehlivému Lukáši Dřevojanovi už skóre zůstalo do konce zápasu beze změny a to i přes šanci Repetného v závěru utkání. Více než výsledek ale dělají Sedlčanům zranění Sochůrka a Kouklíka. „Věříme, že se brzy zapojí zpět do přípravy,“ uvedl web Tatranu.

Tochovice nakonec byly spokojené, ačkoliv za ně musel nastoupit veterán Lantora a teprve o půli jim přispěchal na pomoc Pech, který byl na podzim v divizním celku na hostování, nicméně aktuálně se připravuje s českobudějovickým Dynamem. „„Z hlediska přípravy zápas splnil všechno. Zaběhali jsme si. Lepší než někde v lesoparku. Pro oba týmy to bylo fajn,“ shrnul trenér hostů Erik Šlechta.

Sedlčany – Tochovice 1:2 (0:2)

Branky: Repetný – Vlček, J. Čížek

Sedlčany: L. Dřevojan – Lípa (70. R. Krůta), Hrabák, Krotil (46. Hájek), M. Krůta – Repetný, Kouklík (60. Krotil), M. Dvořák, Novotný, M. Sirotek – Sochůrek (15. Schwarz)

Tochovice: Beran - Mourek, Sosnovec, Lantora, Dušek - Šimůnek, J. Čížek, M. Pazderník, Benda, Krotký – J. Vlček.