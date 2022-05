Tentokrát byla laťka, co se týče vstřelených gólů, hodně vysoko. Už v okresním přeboru nastřílel David Bohuněk za Luhy sedm branek a zdálo se, že míří za druhým jarním triumfem mezi Kanonýry. Ve IV. třídě se ale objevil úspěšnější střelec. Ondřej Matějka řídil tochovickou smršť proti Pičínu B. „Šel jsem si zahrát za B-tým. Kdysi v Bohemce jsem se dřív v útoku objevoval. Vepředu mě to baví, stejně tak dávat góly a ty prostory jsem si našel,“ vysvětlil na úvod 19letý brankář.

Jeho hlavní úkoly jsou přitom jiné. Vytvořit tandem s brankářskou jedničkou týmu Ondřejem Beranem, krýt mu záda a být za každé situace připraven zaskočit. Pokud ale dostane svolení, tak si jde občas zahrát za rezervní tým. Místo toho, aby se postavil mezi tři tyče, zamířil rovnou do útoku. „I u gólmana je občas potřeba, aby si zahrál. V současném fotbale je důležité hrát hodně nohama. Když se občas objeví v poli, tak to není od věci. Dávat góly je pozitivnější než dostávat,“ podotkl se Matějka.

Tabulku řeší každý. Všichni ji máme v hlavě, říká obránce Tochovic Ivaník

Proti rezervě Pičína zvolil nejlepší variantu, kterou mohl. Dal totiž hned osm gólů – pět nohama, dva hlavou, a pozor, jeden zadkem! „Hráč odkopával balón z malého vápna. Já jsem mu do toho skočil, že ho zablokuji. Když jsem se otočil zády, tak mě trefil do zadku a od něj se míč odrazil do brány,“ popisoval s úsměvem autor okteta vstřelených branek. Se spoluhráči pak z legrace naráželi na slavnou reklamu z minulosti, na níž by klidně tímto gólem “z půlky“ mohli navázat.

Tochovice by i bez jeho pomoci soupeře deklasovaly 7:0, takhle byl výsledek ještě markantnější. Zápas byl de facto rozhodnut už po prvním poločase, kdy Tochovice odcházely se sedmigólovým náskokem. Domácí však mačkali soupeře, co to jde, i po přestávce, kdy Matějka přidal další čtyři zásahy. Také ho už spoluhráči z B-týmu nabádali k tomu, aby jim chodil vypomáhat častěji.

FOTO: Tochovice doma na favority umí. Záchrana je zase o něco blíž

„V první řadě jsem gólman. Když na to přijde, tak s tím problém nemám zaskočit,“ uvedl Matějka, který během zápasu musel bojovat i s očekávanou frustrací soupeře. „Chvíli tam byla. Pak jsem s obránci prohodil pár slov a vše bylo v pohodě. Nemělo cenu nic hrotit,“ uklidňoval situaci mladý brankář Tochovic.

Jeho vzorem mezi třemi tyčemi je německý reprezentant z Bayernu Mnichov Manuel Neuer, který je pověstný rovněž ve hře nohami a v něm se právě Matějka vidí. „Kluby potřebují gólmany, kteří umí hrát kvalitně nohama. Týmu pomůžu týmu s rozehrávkou. Jediný problém by mohl být v pohybovém deficitu nebo v jakém prostoru má být,“ upřesnil stále ještě 19letý fotbalista. V útoku pak obdivuje hvězdného polského kanonýra Roberta Lewandowského.