Příbram přesto dokazuje, že už nepatří mezi otloukánky celostátní soutěže, jako to bylo v prvních ročnících. „Myslím, že se s námi musí počítat, hrajeme vyrovnané zápasy s lepšími soupeři, ale v tomhle utkání jsme byli až moc bojácní, nehráli jsme tak jako minulé kolo s Mostem,“ srovnával příbramský kapitán Jiří Junek poslední výkon s triumfem 6:2 nad Mostem.

Ovšem na obhájce titulu Partyzan zatím příliš neumí. „Máme dvě prohry s Hanspaulkou, jinak je podzim pozitivní. Ustálila se sestava, pořád chodí stejní kluci, jsme víc sehraní a víme, jak na to,“ těš ilo Junka.

Rozlučka s podzimem. Příbram má Chrudimi co vracet

Vzhledem k rostoucí kvalitě jsou duely mezi těmito soupeři vypjatější. „Určitě tam rivalita je, nicméně myslím, že byl zápas v poklidu, co se týče soubojů a dalších věcí, všechno v duchu fair play. Když to srovnám s Korábem, to bylo mnohem vyhrocenější utkání. Mohlo hrát trochu roli i to, že rozhodčí, co nás pískal teď, duel zvládal mnohem líp,“ ocenil Mařík výkon sudího Tomáše Sýkory.

Právě zkušený reprezentační útočník měl největší podíl na výhře Hanspaulky 2:1 s Partyzanem. Skóre otevřel v sedmnácté minutě a osm minut po přestávce zvýšil. „Utkání mi vyšlo střelecky, cítil jsem se dobře, ale pro mě je důležitější, že jsme získali tři body,“ pravil Mařík. „Ještě jednu šanci jsem zahodil, docela dobře jsem to vyřešil a trefil hráče do paty. Pak jsem zase hloupě střílel na bližší tyč místo na zadní. Mohl jsem mít klidně hattrick v tom zápase,“ uznal forvard Hanspaulky.

Ocenění patří i klukům, podotýká hráč měsíce Melichar

Na jeho branky ovšem reagovala Příbram jen v poslední minutě snížením Matěje Bálka. „První půli jsme hráli takový jiný fotbal, chtěli jsme být víc zalezlí a moc nám to nešlo. Druhou půli jsme nalezli na Prahu a hrálo se nahoru dolů. A Standa Mařík? Druhý gól dal patičkou za tyč, ukázala se jeho dovednost,“ ocenil protivníka příbramský kapitán.

V západní skupině je po šesti kolech situace velmi dramatická. První Hanspaulku a čtvrtý Most dělí jen dva body. „Úroveň se zvedá, lehčích zápasů už moc není, což je dobře pro nás, že hrajeme se silnějšími týmy kvalitní utkání. Není tam moc slabších soupeřů, zlepšuje se to. Po dlouhé době vyhrál Kolín, který vyměnil trenéra, Koráb se hodně zvedl oproti minulé sezoně, Příbram taky. Teď jdeme na Plzeň, která překvapila, když porazila Koráb. Jsem zvědavý na informace od Jirky Nováka, který se na zápas díval, Plzeň se mu hodně líbila, hrála moc dobře. Musíme se pořádně připravit,“ nabádal Mařík před posledním podzimním utkání v Plzni.

Příbram ve dvou předchozích sezonách vypadla ve čtvrtfinále s Brnem, na něhož narážela jako čtvrtý tým tabulky. Teď je sice Partyzan druhý, jenže Brno až třetí… „Teď to moc nevypadá, že bychom se vyhnuli Brnu, ale porazilo Olomouc a jde nahoru, tak uvidíme,“ podotkl Junek.

Hanspaulka Praha – Partyzan Příbram 2:1 (1:0)

Branky a nahrávky: 17. Mařík (Sodoma), 38. Mařík (Verner) – 60. Bálek (Beran). Rozhodčí: Sýkora – Šťástka. ŽK: Sodoma – P. Junek.

Hanspaulka Praha: Bébr - Rossmann, Verner, Žežulka, Baran, Mařík, Hudec, Sodoma, Hanzlík.

Partyzan Příbram: Melichar – Vokurka, Kuška, Junek, Bálek, Junek, Beran, Sirotek, Drašnar.