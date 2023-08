Zkraje druhého poločasu otevřel hlavou skóre. Příbram se díky němu dostala v pohárovém utkání na půdě Katovic dostala do vedení. Fotbalový obránce Jan Vokřínek coby nejmenší hráč na hřišti skóroval hlavou. Hosté i díky němu dokázali vyhrát 2:1 nad divizním soupeřem, nicméně se o výsledek obávali víc, než bylo nutné.

Jan Vokřínek načal gólový účet na půdě Katovic | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Příbram v prvním poločase zahazovala jednu šanci za druhou. Do šaten šla ze bezbrankového stavu. Trenéři hráče uklidňovali, ať zbytečně nepanikaří a pokračují dál. Až hned po přestávce všechny uklidnil Jan Vokřínek, který se překvapivě hlavou trefil. „Moje pohárové hlavičky. Dobrý balón od Neči (Jakuba Nečase) mezi dva hráče. Akorát jsem si ho našel z malého vápna a stačilo jen uklidit,“ smál se 22letý bek.

Úsměv se mu ale postupně vytrácel i přesto, že Příbram dala druhý gól a mířila za postupem. Domácí Katovice ale snížily a rázem byly ve hře. Chybělo málo a pohárové utkání bylo srovnané a šlo by se do prodloužení. Hosté ale závěr ustáli.

„Druhou půli jsme dali hned gól. Vypadalo to na rozhodnutý zápas. Zbytečně jsme jim našimi chybami dali šanci, že mohli srovnat. vyhráli jsme. To je hlavní,“ ulevil si Vokřínek a pokračoval. „Od nás je to zbytečné.. Dovolovali jsme jim chodit do šancí, dělali fauly a darovali standardky, toho se pak musíme vyvarovat i do ligy. Musíme se zaměřit v tomhle na defenzivu,“ měl jasno mladý bek.

Příbram se tak může těšit na další pohárové kolo. Už v sobotu ji ale čeká další ligový duel, když na domácím stadionu vyzve nováčka z Kroměříže.S katovicemi bude hrát naopak o víkendu divizní rezerva, která dostane mnoho poznatků od realizačního týmu druholigového áčka.