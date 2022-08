Po sympatických výkonech v lize potřebovali už vyhrát, což se jim také podařilo. Hráči Příbrami zvládli roli favorita a duel s Klatovy měli pod kontrolou už do přestávky, kdy se dvakrát prosadil Čermák. Před ním otevřel skóre Petrák. „Co se týče výkonu, tak můžeme říct, že jsme spokojení,“ uvedl po zápase trenér Marek Nikl, kterého po tiskové konferenci po sobotním zápase s Líšní špičkovali novináři, že by když B-tým uspěl v Klatovech 5:2, tak že áčko by mělo uhrát lepší výsledek. Stalo se.