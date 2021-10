Statistika nuda je, má však cenné údaje. A přesně o ně se stará už téměř tři desítky let Jan Soukup. Ve fotbalovém prostředí a zejména v Dobříši se pohybuje téměř celý život. Vyjma sbírání dat a statistik sám dříve aktivně hrával, poté trénoval žáčky či dělal vedoucího družstva. Aktuálně je jedním z organizátorů výstavy 99 místní kopané a příští rok se vše chystá na oslavy jubilejního výročí.

Jan Soukup sbírá důležitá data a statistiky z dobříšského fotbalu | Foto: Ondřej Jícha

Psal se rok 1993, kdy Jan Soukup nastoupil do funkce, do které se nikomu nechtělo. Téměř před třemi desítkami let nastoupil coby sekretář Dobříše po zemřelém předchůdci a s ním i navázal na osudovou činnost, jež ho doprovází až do současnosti. Dostal se totiž ke statistikám, archiváliím a různým dokumentům, o něž se s láskou stará až do teď.