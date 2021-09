Příbram : Šiman - Sus, Vilotič, Obdržal, Vávra, Cmiljanovič (69. Mezera), Kvída (C), Procházka (77. Petrák), Zorvan (77. Hájek), Voltr (46. Pilík), Dedič.

Most - Souš – Příbram 0:1 (0:0) Branky : 62. Dedič. Rozhodčí : Ulrich. 4:2. Diváci : 990.

Necelá tisícovka diváků tak v Mostě přihlížela, jak si Příbram jde bez problémů za postupem. Čtvrté kolo MOL Cupu se bude losovat v pátek a v pavouku zbývá posledních 32 týmů. Do něj už se zapojí i pětice účastníků FORTUNA:LIGY, kteří se na podzim zapojili do evropských pohárů – Slavia, Sparta, Plzeň, Jablonec a Slovácko.

Vstřelená branka změnila obraz hry. Žádný velký tlak domácích se ale nekonal. Na hřišti se naopak začalo přiostřovat a rozhodčí Ulrich musel uklidňovat atmosféru pomocí žlutých karet. Most v závěru zápasu neměl ani moc šancí, jak překonat pečlivou obranu Příbrami. Šiman si za celých devadesát minut připsal pouze jediný zákrok.

Domácím se však dlouho dařilo tlumit aktivitu hostů. Příbram sice Most na míč moc nepouštěla, nicméně po šedesáti minutách stále svítil na ukazateli skóre bezbrankový stav. Až pátá střela favorita skončila v bráně. Velký tlak proměnil ve vedoucí gól a posléze i vítězný Dedič.

Forma Mostu budila před úterním duelem respekt. Severočeský celek vévodí po šesti kolech své divizi a zatím jako jediný tým v soutěži neprohrál. Za to Příbram hledá v posledních týdnech ideální pohodu v týmu a chtěla ji najít v poháru. Středočeši roli favorita potvrdili. Na půdě Mostu měli od začátku utkání navrch.

Povinnost v roli favorita v podobě postupu splněna. Příbramští fotbalisté porazili ve 3. kole MOL Cupu Most – Souš 1:0 a mohou se těšit na dalšího soupeře. Herní převahu Středočechů proměnil v jediný gól po hodině hry Dedič a při pátečním losování se tak mohou těšit na dalšího soupeře.

