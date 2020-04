Cesta na vrchol ale byla velmi dlouhá. Tým musel projít nejprve kolem obvodním, následovalo kolo regionální a vstupenka do finálového kola vedla přes zvládnuté kolo krajské. To se díky skvělé obraně a výbornému útoku povedlo. „Už to, že jsme postoupili do finálového kola, byl pro nás velký úspěch. Nechali jsme za sebou například favorizované školy z Příbrami,“ říká jeden z tahounů tehdejšího týmu Štěpán Maryška.

Strahovská jízda

Do finálové části, která se konala na pražském Strahově a byla rozdělena do dvou dnů, nevstupovala 1. ZŠ Dobříš s velkými cíli. „Byli jsme outsideři. Nikdo nás neznal. Není divu, když jsme přijeli do Prahy na Strahov, byli jsme snad jediní ze školy z malého města,“ vzpomíná brankář týmu Tomáš Kadlec. „Největší naděje, byly samozřejmě vkládány, do pražských základních škol,“ doplňuje.

Vyvrcholení turnaje bylo rozděleno do dvou dnů. Nejprve se odehrály boje ve skupinách. Šestnáct nejlepších základních škol z celé republiky bylo rozděleno do čtyř skupin po čtyřech týmech, z nichž do druhého dne postupovali pouze vítězové jednotlivých skupin. Dobříšským los přisoudil postupně ZŠ Ostrava Poruba, ZŠ Žďár nad Sázavou a ZŠ Šenov u Ostravy.

Do úvodního zápasu nastoupili hráči s tím, že nemají co ztratit. Možná i proto si poradili favorizovanou Porubu 3:1 a odstartovali tak svou strahovskou jízdu.

Ve druhém zápase totiž deklasovali Žďár nad Sázavou 6:0 a na závěr si vyšlápli i na druhého soupeře z Ostravska, když Šenov porazili 4:0. Postoupili tak trochu překvapivě, ale naprosto zaslouženě, bez ztráty bodu, mezi čtyři nejlepší týmy.

Pomoc dvanáctého hráče

Druhý den začal pro dobříšské fotbalisty velkým překvapením. Škola totiž objednala autobus, do kterého nastoupili žáci, učitelé i školní maskotem a vydali se společně podpořit celý tým. „To byla paráda,“ vybavuje si Adam Krmela, pozdější hrdina turnaje.

Přítomnost pověstného dvanáctého hráče se vyplatila. A to už v semifinále, ve kterém reprezentanti Dobříše po velmi napínavém průběhu porazili ZŠ Velká Ohrada – Praha 5 1:0 a postoupili tak do velkého finále. V něm je čekal soupeř z Trutnova.

Zápas byl znovu velmi vyrovnaný. „Bylo jasné, že rozhodne jedna branka“ vzpomíná na rozhodující bitvu. Tomáš Kadlec.

Gól nakonec vstřelil již zmíněný Adam Krmela a hráči 2. ZŠ Dobříš tak po vítězství nad ZŠ Trutnov 1:0 slavit vítězství v celém turnaji!.„Dodnes si vzpomínám na moment, kdy rozhodčí ve finále naposledy foukl do píšťalky. Vůbec mi nedošlo, že je konec. Koukal jsem na kluky, co seděli na střídačce, jak vyhodili do vzduchu láhve s pitím a vběhli na hřiště. Nejprve jsem si říkal, co blbnou, teprve po chvíli mi došlo, že je konec a my jsme vyhráli,“ prozrazuje Tomáš Kadlec.

Dobříšští žáci tak dovedli svou cestu za překvapivému prvenstvím v turnaji, během které ani jednou neprohráli a inkasovali pouze jedinou branku, do úspěšného konce. „Už od začátku jsem říkal, že turnaj vyhrajeme, ale nikdo z kluků mi nechtěl věřit,“ říká s úsměvem Jakub Kadlec.

Finálový turnaj Coca-Cola Cup 2008 z pohledu 2. ZŠ Dobříš



Základní skupina: 2. ŽŠ Dobříš – ZŠ Ostrava-Poruba 3:1, 2. ZŠ Dobříš – ZŠ Žďár nad Sázavou 6:0, 2. ZŠ Dobříš – ZŠ Šenov u Ostravy 4:0



Semifinále: 2. ZŠ Dobříš – ZŠ Velká Ohrada – Praha 5 1:0



Finále: 2. ZŠ Dobříš – ZŠ Trutnov 1:0



2. ZŠ Dobříš: Tomáš Kadlec, Jakub Kadlec, Vojtěch Tesárek, Lukáš Havrdlík, Martin Dolejš, Vojtěch Machač, Josef Fiřt, Jaroslav Houdek, Adam Krmela, Pavel Kozohorský, Jan Soukup, Petr Štěpánek, Štěpán Maryška, Michal Král, Jakub Máša, Lukáš Korbelík. Realizační tým: Josef Vršecký – hlavní trenér, Aleš Matějka – asistent trenéra, Lukáš Roubíček – masér.

V kůži celebrit

Po krátkých, ale o to intenzivnějších oslavách následovalo vyhlášení vítězů, které se rovněž konalo ve sportovním areálu na Strahově. Hráči nejprve dostali diplom. Následně každému ýjim předával bývalý československý a český reprezentant Martin Frýdek starší. „Ten pocit, když jsme dostali medaile na krk se dá jen těžko popsat,“ říká autor vítězné branky Adam Krmela. „Připadali jsme si jako celebrity,“ pokračuje další člen týmu Jakub Máša.

Poté už mohl kapitán Jaroslav Houdek od pořadatelů turnaje převzít pohár pro vítěze a také hlavní cenu turnaje, kterou byl zájezd na fotbalové EURO 2008 do Švýcarska, konkrétně na zápas Česká republika – Turecko.

Zážitek na celý život

14. června 2008 přijel ke sportovní hale v Dobříši autobus, který měl za úkol dopravit vítěze turnaje Coca-Cola Cup do Švýcarska.

Autobus byl naprosto identický jako ten, jaký měli k dispozici čeští fotbalisté na fotbalovém EURU 2008. Ovšem tenhle byl vypraven speciálně pro vítězný tým turnaje z 2. ZŠ Dobříš a jeho čtyři průvodce po zemi helvétského kříže. „Po celou dobu se o nás starali jako o VIP,“ shodují se bratři Kadlecové

Po příjezdu do Švýcarska byl tým ubytován v pětihvězdičkovém hotelu v Ženevě a druhý den byl pro něj připraven bohatý program. Ráno výprava vyrazila na prohlídku muzea olympijských her a po této prohlídce sehrála přátelské utkání s FC Servette Ženeva, kde hráli i mladí reprezentanti Švýcarska.

Pak už na všechny čekal zlatý hřeb celé mise. A to samotný zápas Česko – Turecko, který se řadě z vás určitě i po dvanácti letech vybaví v živé paměti, jelikož v něm naši fotbalisté v posledních minutách ztratili slibný náskok a po prohře 2:3 vypadli z turnaje. „Byl to super zážitek, škoda jen, že naši fotbalisté prohráli,“ Jan Soukup

Dobrá parta bez budoucích hvězd

Vítězství v turnaji bylo nejen pro hráče, realizační tým, ale i celé město, historickým úspěchem, na který se dosud nepodařilo navázat. Proto je až s podivem, že to nikdo z této výjimečné party nakonec nedotáhl dál než do divize.

Závěrem se tak stojí zamyslel nad tím, v čem vlastně bylo kouzlo tohoto úspěšného týmu?

Podle Tomáše Kadlece, se sešla výborná parta nejen po fotbalové, ale především lidské stránce. „Téměř všichni se známe od malička a v té době jsme spolu všichni hráli za MFK Dobříš, takže i sehranost hrála svou roli,“ uzavírá.