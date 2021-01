Oficiální Pohár mládeže FAČR kategorií U8 – U13 odstartoval na začátku září loňského roku do devátého ročníku premiérovým Superpohárem, v němž se utkali celkoví vítězové ze Sparty Praha s výběrem krajských akademií FAČR.

„Měli jsme velkou radost, že se nám za přísných hygienických opatření podařilo odehrát v Komárově nedaleko Hořovic poprvé v historii soutěže Ondrášovka Superpohár, kterým jsme otevřeli v pořadí už devátý ročník soutěže. Během září a října jsme zvládli dokončit obě nejmladší kategorie a doufáme, že se situace co nejdříve zlepší a podaří se nám na jaře dohrát i zbývající kvalifikace ve věkových kategoriích U10, U11, U12 a U13,“ popsal aktuální situaci kolem Ondrášovka Cupu manažer projektu Petr Lacina.

V sídle FAČR v Praze na Strahově se v těchto dnech uskutečnilo rozlosování finálových turnajů nejmladších skupin U8 a U9.

„Jsme velcí optimisté a věříme že nás koronavirus brzy opustí. Sport mládeže je bohužel pandemií velice postižen. Přáli bychom dětem, aby se co nejrychleji vrátily ke sportu, protože právě pohyb posiluje jejich zdraví. Ondrášovka Cup má skvělý organizační tým, který dělá maximum proto, aby turnaje byly plnohodnotné a vydařené i v této složité době a my jsme připraveni finálové turnaje a zdárný průběh celého poháru i nadále podporovat,“ uvedl u příležitosti losování dohrávky nejmladších kategorií Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko, která minerální vodu Ondrášovka získala loni do svého portfolia.

Losování se zúčastnil herec, režisér, bavič, fotbalista a dlouholetý patron Ondrášovka Cupu Jakub Kohák, ale i reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý, který se svým týmem postoupil na EURO 2021 i do nejvyšší úrovně Ligy národů. „Věřím, že Ondrášovka Cup proběhne i letos bez problémů. Když jsem byl loni na jednom z finálových turnajů, atmosféra mě strašně bavila. Jestli budu mít možnost, tak přijedu povzbudit všechny hráče i letos.“

Ondrášovka Cup a jeho všichni účastníci určitě budou fandit českému národnímu týmu vedeným Jaroslavem Šilhavým na EURO 2021 i v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2022. „Ondrášovka Cupu děkujeme za podporu a budeme si držet palce navzájem,“ dodal Jaroslav Šilhavý.

Postup do finálového turnaje mají vždy zajištěn obhájci vítězství z předchozího ročníku. V nejmladší kategorii U8 tak nemusel hrát kvalifikaci 1. FK Příbram a v kategorii U9 AC Sparta Praha.

Právě fotbalisté Sparty budou obhajovat v Ondrášovka Cupu celkové prvenství ze sezony 2019/2020. Finálové turnaje kategorií U8 a U9 budou následovat krátce po sobě v první polovině května. Benešov se už tradičně řadí mezi místa, kde vrcholí jednotlivé kategorie Ondrášovka Cupu. Letos bude hostit turnaj druhé nejmladší věkové kategorie U9, jejíž závěr je naplánován na druhý májový víkend 8. a 9. května 2021.

Mezi finalisty se kromě tradičních týmů zařadily i menší kluby, které na fotbalové mapě nejsou až tak známé. V U8 se tak mezi 24 finálových účastníků prosadily hned tři menší pražské kluby FC Háje Jižní Město, Sokol Stodůlky a Spartak Kbely.

Z východních Čech zamířil mezi elitu Spartak Choceň. Pozoruhodný je velký vzestup Sparty Brno, ŽĎASu Žďár nad Sázavou a Slovanu Velvary. Tyto tři kluby budou mít své týmy ve finálových turnajích v obou kategoriích U8 i U9. Do finálových klání se v „devítkách“ dokázaly dostat z menších klubů také 1. FC Poruba, FC Ivančice, Nové Město nad Metují nebo Viktoria Vestec.

Dějiště dalších finálových turnajů budou určena pořadateli Ondrášovka Cupu v nadcházejících týdnech.

Los základních skupin finálového turnaje Ondráškovka Cupu 2021

Kategorie U8 (1. – 2. května, Znojmo)

Skupina A: 1. FK Příbram, FC Baník Ostrava, FK Pardubice, 1. SC Znojmo, FC Táborsko, JFA – České Budějovice.

Skupina B: AC Sparta Praha, FC Sparta Brno, FC Písek, FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou, FC Háje Jižní Město, 1. SK Prostějov.

Skupina C: FK Mladá Boleslav, FC Zbrojovka Brno, TJ Sokol Stodůlky, MFK Havířov, FC Slavia Karlovy Vary – mládež z.s., TJ Slovan Velvary.

Skupina D: SK Slavia Praha, SK Sigma Olomouc MŽ, FK Baník Sokolov, SK FC Hlučín, Spartak Kbely, FK Spartak Choceň.

Kategorie U9 (8. - 9. května, Benešov)

Skupina A: AC Sparta Praha, FC Baník Ostrava, FC Slovan Liberec, 1. FC Poruba, FK Ústí nad Labem, FC Ivančice.

Skupina B: SK Slavia Praha, FC Sparta Brno, CU Bohemians Praha, FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou, FK Motorlet Praha, SK Benešov.

Skupina C: FK Pardubice, SK Sigma Olomouc MŽ, SK Sparta Kolín, 1. FC Slovácko, FC Táborsko, MFK Nové Město nad Metují.

Skupina D: 1. FK Příbram, FC Zbrojovka Brno, FK Mladá Boleslav, Akademie MFK Vítkovice, TJ Viktoria Vestec, TJ Slovan Velvary.