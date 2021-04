Sám také moc dobře ví, jaké to je reprezentovat Českou republiku. V minulosti prošel všemi mládežnickými reprezentacemi od patnáctky po dvacítku, kde si vyzkoušel epizodní roli v rámci jednoho jediného srazu. „Určitě nebudu mluvit jen za sebe, ale za všechny, když řeknu, že možnost reprezentovat Českou republiku je obrovská čest. Bez ohledu na to, v jaké to je kategorii. Jedná se o odměnu za práci, kterou odvádíte v klubu. Jsem rád, že jsem měl to štěstí a mohl něco podobného zažít,“ zavzpomínal.

Se svými kamarády se však v reprezentačním dresu nepotkal – jako ročník 1997 totiž na mezinárodní scéně spadal o věkovou kategorii výš, kde válel například s další příbramským odchovancem Václavem Černým. Během mládežnických let strávených u Litavky toho ale Jedlička, Chaluš a Šrain spolu zažili opravdu hodně. „Měli jsme dobrou partu. Rád na tato léta vzpomínám,“ přiznal s odstupem času Šrain.

V sezoně 2014/2015 se všichni tři významnou měrou podíleli na historickém zisku dorosteneckého titulu, který Příbram v této kategorii získala poprvé a dosud také naposledy. Významnou roli hráli i v následující sezoně při památném tažení v dorostenecké Lize mistrů, kde pomohli dokráčet středočeskému celku až do čtvrtfinále, kde jejich snovou cestu zastavila až po penaltovém rozstřelu Benfica Lisabon.

Pak se ale jejich fotbalové cesty rozdělily. Zatímco Jedlička s Chalušem nastartovali svou velkou kariéru, Šrain zamířil z juniorky zpět do mateřské Dobříše, v jejímž dresu kope divizi. V kontaktu ale zůstávají dodnes. „S Jedlou (Martin Jedlička pozn. red.) jsme v pravidelném kontaktu. Píšeme si, voláme si, když to jde, tak se potkáváme osobně. Dokonce jsem za ním už v minulosti byl i v Dunajské Středě, jinak občas zajdeme třeba na kafe nebo na oběd. S Matějem Chalušem zase hrajeme play-station, konkrétně naší oblíbenou hru Call of Duty,“ prozradil čtyřiadvacetiletý chlapík.

„Jsem rád, že jsou to pořád ti stejní borci, jako byli v dobách, kdy jsme spolu hráli v Příbrami. Vůbec se nezměnili. Samozřejmě, že sleduji i jejich počínání v klubech. Ať už výsledky Dunajské Stredy na Slovensku, případně Liberce v české lize, který dávají je dost často v televizi,“ říká Šrain.

Jinak tomu není ani v rámci probíhajícího EURA ve Slovinsku a Maďarsku. „Pozorně jsem sledoval oba dosavadní zápasy. Jsem rád, že na ně mohu koukat v televizi. Pokaždé si říkám, že s tím jsem hrál a toho znám (úsměv). Mám radost, že to dotáhli takhle daleko, reprezentují a daří se jim a přeji jim, ať to vydrží.“

Co soudí o současných Lvíčatech? „Je to generace, která už potřetí za sebou ve své kategorii postoupila na mistrovství Evropy. To určitě není náhoda. Jejím základem jsou právě hráči jako: Jedla, Matěj (Chaluš), Sadílek, Šašinka a další. Ti během těch let utužili skvělou partu, z čehož podle mě pramení hlavní síla celého týmu. Postupně se k nim navíc přidali další kluci z předních týmů naší ligy. Například Bucha, který hraje pravidelně v Plzni, Vitík a Karabec ze Sparty, Lingr, který působí v rozjeté Slavii,“ poukázal na hlavní přednosti party trenéra Karla Krejčího.

Ta doposud získala v průběhu šampionátu dva body, když remizovala jak s Itálií (1:1), tak se Slovinskem (1:1). „Bodík proti Itálii bych i vzhledem k průběhu, kdy jsme prohrávali, podařilo se nám vyrovnat a v závěru podržel několika skvělými zákroky tým Jedla, označil jako dobrý. Je ale velká škoda, že kluci nedokázali zvládnout za tři body zápas se Slovinskem, protože to by jim určitě vlilo ještě více krve do žil, získali by před Španělskem výraznější sebevědomí. Na druhou stranu i tady je potřeba bod vzhledem průběhu vzít,“ má jasno Šrain.

Vzhledem k tomu zní úkol pro zápas se Španělskem jasně – pokud Češi chtějí postoupit bez ohledu na výsledek zápasu mezi Slovinskem a Itálií, musí zvítězit. „Bude to samozřejmě další těžké utkání. Kluci budou potřebovat i kousek toho pověstného fotbalového štěstíčka, ale určitě nejsou bez šance. Ty kýžené body určitě urvat mohou. Šance na postup je pořád hodně reálná, já každopádně budu klukům fandit, držet palce, aby to zvládli, postoupili a mohli se v květnu sejít znovu a pokračovat v cestě turnajem,“ zakončil Jan Šrain.