Josef Vitásek by oslavil kulatiny

Svou fotbalovou kariéru spojil především s Dobříší, kde s dvěma krátkými přestávkami působil přes třicet let. Brankář Josef Vitásek, který by v pátek 27. března oslavil 90. narozeniny, během té doby odchytal úctyhodných 1150 zápasů a dokonce to ale dotáhl až do reprezentace. V šedesátých letech totiž nastoupil do přípravného utkání, které národní mužstvo sehrálo na soustředění v Příbrami.

Ikona dobříšského fotbalu Josef Vitásek. | Foto: MFK Dobříš